Бой посреди дороги: водители двух маршрутов подрались на глазах у пассажиров и попали на видео

— Похоже, водитель маршрутки подрезал автомобиль или не пропустил, на что водитель автомобиля сигналил, призвав тем самым автобус к остановке, и на светофоре, обозвав водителя автомобиля проституткой, завязалась драка. В целом этот маршрут (маршрут № 14. — Прим. ред. ) с очень плохим движением, — рассказала корреспонденту НГС читательница НГС Ольга.

Ролик сняла пассажирка маршрутки № 14 , во время инцидента ей показалось, что конфликт у водителя маршрутки произошёл с водителем автомобиля. Позже руководство этого водителя уточнило, что конфликт произошёл с водителем другого маршрута.

В Новосибирске на перекрёстке улиц Никитина и Кирова на проезжей части подрались водители двух маршрутов. Инцидент произошёл в середине октября и попал на видео.

Она добавила, что после драки водитель сел назад за руль и поехал по маршруту.

— У него всё лицо разбито было, руки разбиты. Он сел и дальше поехал просто, — объяснила читательница.

На маршруте № 14 работает компания «ПАТП-5» — там уже разобрались в происшествии.



— Обычная перепалка среди водителей разных маршрутов. Я считаю, что это вообще гражданско-правовые отношения. Это же не ДТП, ничего, автобусы не столкнулись. Они просто вышли выяснять отношения. Я считаю, что в этой ситуации наш водитель пострадавший. Ему лицо разбили — он никого не бил. Мы провели инструктаж о культуре поведения с другими участниками дорожного движения, — рассказали корреспонденту НГС в «ПАТП-5».

Водитель сейчас продолжает работать на маршруте № 14 , на каком маршруте и в какой компании работает второй водитель, в «ПАТП-5» не уточнили.

Накануне жительница Новосибирска всю дорогу до дома ехала на маршрутке, водитель которой писал СМС, — компания-перевозчик пообещала его наказать.

