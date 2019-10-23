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Происшествия

Бой посреди дороги: водители двух маршрутов подрались на глазах у пассажиров и попали на видео

Видео драки сняли встревоженные пассажиры маршрутки № 14

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Драку водителей пришлось разнимать пассажирам

Драку водителей пришлось разнимать пассажирам

В Новосибирске на перекрёстке улиц Никитина и Кирова на проезжей части подрались водители двух маршрутов. Инцидент произошёл в середине октября и попал на видео.

Ролик сняла пассажирка маршрутки № 14, во время инцидента ей показалось, что конфликт у водителя маршрутки произошёл с водителем автомобиля. Позже руководство этого водителя уточнило, что конфликт произошёл с водителем другого маршрута. 

— Похоже, водитель маршрутки подрезал автомобиль или не пропустил, на что водитель автомобиля сигналил, призвав тем самым автобус к остановке, и на светофоре, обозвав водителя автомобиля проституткой, завязалась драка. В целом этот маршрут (маршрут № 14.Прим. ред.) с очень плохим движением, — рассказала корреспонденту НГС читательница НГС Ольга.

Она добавила, что после драки водитель сел назад за руль и поехал по маршруту.

— У него всё лицо разбито было, руки разбиты. Он сел и дальше поехал просто, — объяснила читательница.

На маршруте № 14 работает компания «ПАТП-5» — там уже разобрались в происшествии.

— Обычная перепалка среди водителей разных маршрутов. Я считаю, что это вообще гражданско-правовые отношения. Это же не ДТП, ничего, автобусы не столкнулись. Они просто вышли выяснять отношения. Я считаю, что в этой ситуации наш водитель пострадавший. Ему лицо разбили — он никого не бил. Мы провели инструктаж о культуре поведения с другими участниками дорожного движения, — рассказали корреспонденту НГС в «ПАТП-5».

Водитель сейчас продолжает работать на маршруте № 14, на каком маршруте и в какой компании работает второй водитель, в «ПАТП-5» не уточнили.

Накануне жительница Новосибирска всю дорогу до дома ехала на маршрутке, водитель которой писал СМС, — компания-перевозчик пообещала его наказать. 

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    23 окт 2019 в 12:32

    А кто-то считает, что надо разрешить свободную продажу оружия :)

    Фото пользователя
    23 окт 2019 в 12:31

    Большинство из этих зомби с легкостью пройдут тест Тьюринга

    ***
    23 окт 2019 в 12:34

    разве можно это назвать дракой?