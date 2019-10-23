Бой посреди дороги: водители двух маршрутов подрались на глазах у пассажиров и попали на видео

В Новосибирске на перекрёстке улиц Никитина и Кирова на проезжей части подрались водители двух маршрутов. Инцидент произошёл в середине октября и попал на видео.
Ролик сняла пассажирка маршрутки
— Похоже, водитель маршрутки подрезал автомобиль или не пропустил, на что водитель автомобиля сигналил, призвав тем самым автобус к остановке, и на светофоре, обозвав водителя автомобиля проституткой, завязалась драка. В целом этот маршрут (маршрут
Она добавила, что после драки водитель сел назад за руль и поехал по маршруту.
— У него всё лицо разбито было, руки разбиты. Он сел и дальше поехал просто, — объяснила читательница.
На маршруте
— Обычная перепалка среди водителей разных маршрутов. Я считаю, что это вообще гражданско-правовые отношения. Это же не ДТП, ничего, автобусы не столкнулись. Они просто вышли выяснять отношения. Я считаю, что в этой ситуации наш водитель пострадавший. Ему лицо разбили — он никого не бил. Мы провели инструктаж о культуре поведения с другими участниками дорожного движения, — рассказали корреспонденту НГС в «ПАТП-5».
Водитель сейчас продолжает работать на маршруте
Накануне жительница Новосибирска всю дорогу до дома ехала на маршрутке, водитель которой писал СМС, — компания-перевозчик пообещала его наказать.