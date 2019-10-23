«Животных пытают»: новосибирцев просят не отдавать новым хозяевам чёрных котов перед Хеллоуином

Новосибирские зоозащитники не рекомендуют отдавать новым владельцам кошек и собак чёрной масти перед Хеллоуином Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Зоозащитники попросили новосибирцев не отдавать чёрных кошек новым хозяевам в преддверии Хеллоуина, который празднуют 31 октября.

Такие призывы распространили в социальных сетях приюты для бездомных животных и специализированные паблики, которые публикуют объявления о поиске хозяев для котов и собак.

Свои просьбы зоозащитники объясняют тем, что чёрных кошек, а иногда и чёрных щенков могут использовать сатанисты для проведения обрядов на Хеллоуин.

В Новосибирске такие случаи тоже бывают: покалеченных чёрных животных после Хеллоуина находили, например, на Кропоткинском жилмассиве, в Первомайском и Октябрьском районах города, рассказала корреспонденту НГС волонтёр новосибирского частного приюта для животных «Дари добро» Оксана Маслова.



— Три года назад мы нашли кота, который с утра после Хеллоуина оказался с отрубленной лапой. Нашли собаку, также чёрную, после Хеллоуина со снятым скальпом — это было в позапрошлом году. В прошлом году мы нашли собаку, также чёрную, у которой был раздроблен весь череп, ей выбили глаза битами и рассекли голову поперёк, видимо, топором. Все животные были абсолютно чёрной масти, то есть без единого белого пятна, — уточнила Оксана Маслова, добавив, что и кот, и собаки выжили.

Волонтёр уверена, что сатанисты берут чёрных животных на Хеллоуин для проведения ритуалов, поэтому приют уже несколько лет не пристраивает перед этим праздником животных чёрной масти и не рекомендует этого делать другим.

«Чёрные кошки или кошки с преобладанием чёрного (например, чёрный с белой грудкой) оказываются на Хеллоуин и в каждую пятницу тринадцатого в особенной опасности. Животных жгут, рубят, пытают, пускают кровь, убивают! Могут взять просто для антуража на вечеринке и затем выкинуть на улицу. Питомец останется жив, но переживет жуткий стресс, а может произойти что и похуже. Советуем пока не пиарить животных чёрных окрасов или пиарить, но отдавать после "праздника"», — сообщается в паблике «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

