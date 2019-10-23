Грузовик влетел в пешехода после аварии на новосибирской трассе

В Новосибирской области на трассе «Иртыш» Р-254 ночью грузовик столкнулся с седаном и вылетел с дороги на пешехода, который шёл по обочине. ДТП произошло в Чановском районе.
— Водитель 96-го года рождения, управляя грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso, двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска. Он совершил столкновение с попутным транспортным средством ВАЗ 2110 с последующим наездом на пешехода, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области.
Грузовик сбил 65-летнего мужчину, который получил тяжелую черепно-мозговую травму.
— Он сейчас находится в реанимации в больнице, — добавили в Госавтоинспекции.
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Вчера в Искитимском районе Новосибирской области тракторист погиб во время работы в лесу.