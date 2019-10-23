Грузовик влетел в пешехода после аварии на новосибирской трассе

Пострадавшего пенсионера доставили в реанимацию. У него открытая черепно-мозговая травма

В Новосибирской области на трассе «Иртыш» Р-254 ночью грузовик столкнулся с седаном и вылетел с дороги на пешехода, который шёл по обочине. ДТП произошло в Чановском районе.

— Водитель 96-го года рождения, управляя грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso, двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска. Он совершил столкновение с попутным транспортным средством ВАЗ 2110 с последующим наездом на пешехода, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области.