23 октября среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 63.63
eur 70.92

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 63.63
eur 70.92

Все новости

Все новости
Происшествия

Грузовик влетел в пешехода после аварии на новосибирской трассе

Пострадавший сейчас находится в реанимации с черепно-мозговой травмой

Поделиться

1 112
2 Обсудить
Пострадавшего пенсионера доставили в реанимацию. У него открытая черепно-мозговая травма

Пострадавшего пенсионера доставили в реанимацию. У него открытая черепно-мозговая травма

В Новосибирской области на трассе «Иртыш» Р-254 ночью грузовик столкнулся с седаном и вылетел с дороги на пешехода, который шёл по обочине. ДТП произошло в Чановском районе.

— Водитель 96-го года рождения, управляя грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso, двигался со стороны Омска в сторону Новосибирска. Он совершил столкновение с попутным транспортным средством ВАЗ 2110 с последующим наездом на пешехода, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области.

Грузовик сбил 65-летнего мужчину, который получил тяжелую черепно-мозговую травму.

— Он сейчас находится в реанимации в больнице, — добавили в Госавтоинспекции.

Если у вас есть фото или видео с места происшествия, присылайте их в наш WhatsApp по номеру 8–923–157–00–00.

Вчера в Искитимском районе Новосибирской области тракторист погиб во время работы в лесу.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

ДТП на трассе

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (2)

    Настя
    23 окт 2019 в 09:43

    Почему дают права таким маленьким людям. Они должны ещё в куклы играть, а за руль им ещё рано. Молоко не обсохло на губах таких водителей.

    789456
    23 окт 2019 в 09:42

    Что ночью делал пешеход 65 лет на улице, на трассе «Иртыш» Р-254?