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«Сказал, что домой не вернётся»: в Новосибирске ищут пропавшего 15-летнего подростка

Илья Кладовщиков ушёл из дома почти месяц назад и отказывается возвращаться к маме

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Последний раз Илью Кладовщикова видели 17 октября в Октябрьском районе

Последний раз Илью Кладовщикова видели 17 октября в Октябрьском районе

В Новосибирске полиция и волонтёры ищут пропавшего 15-летнего Илью Кладовщикова. Подросток ушёл из дома 30 сентября. По словам волонтёров, он убегает из дома не первый раз. Кладовщикова родственники видели последний раз неделю назад в Октябрьском районе.

— 17 октября он появился в районе дома. Его видела мать. После чего он сказал, что домой не вернётся, и ушёл, — рассказали корреспонденту в поисковом отряде «Маяк» в Новосибирске.

Подросток был одет в серо-синюю куртку, камуфляжные штаны и чёрно-синие кроссовки. Он нормального телосложения, ростом в 170–175 сантиметров. У подростка короткая стрижка, темно-русые волосы и серо-голубые глаза. 


Если вам что-либо известно о его месте нахождения, сообщите, пожалуйста, информацию по номерам: 112 или 8 951 393–0911. Также вы можете обратиться в редакцию (можно анонимно) по телефону 8 923 157–00–00.

В Новосибирске полиция и волонтёры продолжают искать 17-летнего Михаила Виката — он ушёл из дома 19 октября и пропал. Перед исчезновением он рассказал маме, что у него проблемы с друзьями.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    23 окт 2019 в 08:16

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