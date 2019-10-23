«Сказал, что домой не вернётся»: в Новосибирске ищут пропавшего 15-летнего подростка

В Новосибирске полиция и волонтёры ищут пропавшего 15-летнего Илью Кладовщикова. Подросток ушёл из дома 30 сентября. По словам волонтёров, он убегает из дома не первый раз. Кладовщикова родственники видели последний раз неделю назад в Октябрьском районе.

— 17 октября он появился в районе дома. Его видела мать. После чего он сказал, что домой не вернётся, и ушёл, — рассказали корреспонденту в поисковом отряде «Маяк» в Новосибирске.

Подросток был одет в серо-синюю куртку, камуфляжные штаны и чёрно-синие кроссовки. Он нормального телосложения, ростом в 170–175 сантиметров. У подростка короткая стрижка, темно-русые волосы и серо-голубые глаза.