Путин присвоил госнаграды двум медикам, агроному и доярке из Новосибирской области

Четыре человека получили медали и почётные звания

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два медика и два работника сельского хозяйства из Новосибирской области.



Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Богачанов Артур Николаевич — заведующий Городской клинической поликлиникой № 1. Ещё одной сотруднице этого учреждения — главной медсестре Зеленевой Елене Васильевне — присвоено почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».