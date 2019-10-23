Путин присвоил госнаграды двум медикам, агроному и доярке из Новосибирской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два медика и два работника сельского хозяйства из Новосибирской области.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Богачанов Артур Николаевич — заведующий Городской клинической поликлиникой № 1. Ещё одной сотруднице этого учреждения — главной медсестре Зеленевой Елене Васильевне — присвоено почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».
Кроме того, за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён главный агроном ЗАО племзавода «ИРМЕНЬ» Альберт Максим Александрович. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено оператору машинного доения АО «Агрофирма «Лебедёвская» Пешкиной Вере Степановне.
В середине октября Владимир Путин поблагодарил гимнаста Ивана Стретовича за победу на чемпионате мира.