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Страна и мир

Путин присвоил госнаграды двум медикам, агроному и доярке из Новосибирской области

Указ опубликован на сайте правовой информации

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Четыре человека получили медали и почётные звания&nbsp;

Четыре человека получили медали и почётные звания 

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении россиян государственными наградами — в список попали два медика и два работника сельского хозяйства из Новосибирской области.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён Богачанов Артур Николаевич — заведующий Городской клинической поликлиникой № 1. Ещё одной сотруднице этого учреждения — главной медсестре Зеленевой Елене Васильевне — присвоено почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации».

Кроме того, за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён главный агроном ЗАО племзавода «ИРМЕНЬ» Альберт Максим Александрович. Звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено оператору машинного доения АО «Агрофирма «Лебедёвская» Пешкиной Вере Степановне.

В середине октября Владимир Путин поблагодарил гимнаста Ивана Стретовича за победу на чемпионате мира.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Совок совковый
    23 окт 2019 в 03:52

    Какой то совок махровый с этими почетными гражданами. Они работают за деньги, а не за звания и почетные грамоты, лучше работаешь -больше зарабатываешь, единственный принцип во веки веков. Но путин застрял где то на рубеже 80х, в его понимании для челяди нет лучше награды чем медалька и почетная грамота, а вот дружбанов можно и деньгами поощрить.

    Фото пользователя
    23 окт 2019 в 03:49

    У президента - указы. А не уриказы)) И не приказы.

    **8
    23 окт 2019 в 03:36

    Приказ, а не Уриказ. Исправьте.