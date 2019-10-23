23 октября среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 0/10
usd 63.63
eur 70.92

Темы

СЕЙЧАС +0°С
Пробки 0/10
usd 63.63
eur 70.92

Все новости

Все новости
Наука

Новосибирский астрофотограф снял туманность, названную в честь персонажа компьютерной игры

Он потратил на съёмку 13 часов

Поделиться

265
4 Обсудить
Туманность «Пакман» находится&nbsp;в созвездии Кассиопея на расстоянии около 10 тысяч световых лет от Земли

Туманность «Пакман» находится в созвездии Кассиопея на расстоянии около 10 тысяч световых лет от Земли

Новосибирский астрофотограф Герман Марков опубликовал снимок туманности «Пакман», которая находится в созвездии Кассиопея на расстоянии около 10 тысяч световых лет от Земли.

— Давно уже хотел снять эту туманность. Это довольно удобный в данный момент объект для съёмки. У меня телескоп с автонаведением. Я знаю, где находится этот объект, и с помощью программы навожу. Но в целом можно найти эту туманность с помощью созвездия Кассиопея. Она там рядом с известными звёздами, — рассказал корреспонденту НГС Герман Марков.

На съёмки ушло более 13 часов, потому что туманности маленькие и неяркие. Чтобы получить хороший снимок, нужно сделать много отдельных кадров.

— Накопление — это, по сути, суммарная выдержка. Выдержку каждого кадра если сложить, то получится 13 часов. Но так как у нас нет ночей по 13 часов, поэтому приходится, естественно, несколько ночей снимать. Это делается для того, чтобы набрать больше света. Туманности, в первую очередь, сложны для наблюдения не из-за того, что они маленькие, а из-за того, что они неяркие. Эта туманность «Пакман» чуть поменьше, чем диск Луны. Луну мы видим глазом. Туманность мы тоже могли бы видеть, если бы она была яркой. Но она неяркая. Даже в телескоп её будет сложно увидеть. 

Суммарно на съёмки этой туманности Герман Марков потратил около трёх ночей.

В мае Герман Марков опубликовал снимок туманности, которая образовалась от взрыва сверхновой.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

астрофотограф

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Гость
    23 окт 2019 в 01:22

    Даже тролли спать ложатся.
    Ровно в полночь.
    С клавой засыпай...баю бай...

    Анастасия
    23 окт 2019 в 01:16

    Какой вообще смысл от этих астрофотографов и какую пользу они приносят для общества?

    Фото пользователя
    23 окт 2019 в 01:28

    В чопе часто наблюдаем за звездами,кинескоп директор подарил,чтобы было чем занятся в ночную смену.