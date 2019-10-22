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Уверенная победа: ХК «Сибирь» обыграл «Витязь»

Игра закончилась со счётом 4:1

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Соперники забили только одну шайбу

Соперники забили только одну шайбу

Во вторник, 22 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла хоккейный клуб «Витязь» со счётом 4:1.

В первом периоде командам не удалось открыть счёт. В начале второго периода первую шайбу забросил нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов. Второй гол «Витязю» забил Юкка Пельтола. Третий — Микаэль Руохомаа. Гости смогли ответить только один раз: гол забил игрок «Витязя» Алексей Макеев.

В третьем периоде «Сибирь» смогла забить ещё один гол. Шайбу забросил нападающий Виктор Комаров.

Прошлый матч с ХК «Сочи» также завершился победой новосибирцев. Игра закончилась со счётом 4:1.

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    КОММЕНТАРИИ (15)

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    22 окт 2019 в 22:30

    Где то далеко-далеко, в глухой деревне в ночной тишине раздается скрежет и тихие маты - это от злости грызет свой ржавый велик тролишко Ржака ))))

    Фото пользователя
    22 окт 2019 в 22:22

    Повторить предыдущий счёт#хороший знак)))

    Житель
    22 окт 2019 в 22:22

    По какой причине в программе не было игры . Игра есть завтра 13.30 и в субботу