Уверенная победа: ХК «Сибирь» обыграл «Витязь»

Во вторник, 22 октября, в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» обыграла хоккейный клуб «Витязь» со счётом 4:1.
В первом периоде командам не удалось открыть счёт. В начале второго периода первую шайбу забросил нападающий «Сибири» Дмитрий Саюстов. Второй гол «Витязю» забил Юкка Пельтола. Третий — Микаэль Руохомаа. Гости смогли ответить только один раз: гол забил игрок «Витязя» Алексей Макеев.
В третьем периоде «Сибирь» смогла забить ещё один гол. Шайбу забросил нападающий Виктор Комаров.
Прошлый матч с ХК «Сочи» также завершился победой новосибирцев. Игра закончилась со счётом 4:1.