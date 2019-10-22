«Скрылся и использует служебное положение». Сибиряк судится с депутатом из-за ДТП и компенсации в 125 тысяч

Сибиряк запомнил марку — Lexus. Позже, по его словам, выяснилось, что такой автомобиль принадлежит депутату Игорю Титаренко (на фото) Фото: lexus.ru, novosibirsk.er.ru

Весной этого года житель Новосибирска Дмитрий Егошин попал в ДТП на улице 1905 года. Виновник с места происшествия скрылся. Прибывшим на место сотрудникам ГИБДД Егошин рассказал, что в него врезался Lexus. Позже выяснилось, что машина принадлежит депутату горсовета Игорю Титаренко. Теперь сибиряк через суд пытается доказать, что Титаренко скрылся с места аварии и должен ему денег за поврежденную машину.

Версия Егошина: скрылся и использует служебное положение В результате аварии, как объяснил корреспонденту НГС Евгений — представитель автомобилиста, Toyota Kaldina Дмитрия Егошина получила серьёзные повреждения.

— Титаренко скрылся с места ДТП, его объявили в розыск, но потом прекратили искать в связи с тем, что он не брал трубку телефона и не являлся по повестке. Никто особо и не хотел его вызывать. Мой доверитель обратился в суд с иском о взыскании убытков. Стало известно, что Титаренко управлял автомобилем без полиса ОСАГО, — утверждает Евгений. Депутат, по его мнению, злоупотребил своими правами и потребовал взыскать с Егошина 50 тысяч рублей за услуги своих представителей. — Далее он направил своих представителей в суд, которые начали говорить: «Ну, это же депутат». То есть он использует своё служебное положение, депутатские полномочия, пытается уйти от ответственности. Причём его представители даже не оспаривают тот факт, что на момент ДТП за рулём автомобиля находился Титаренко, — говорит Евгений. Всего Егошин требует с депутата 125 тысяч рублей — 95 тысяч ущерба, 23 тысячи за представителя и по 3 тысячи за проведение оценки и государственную пошлину. Версия депутата: мошенничество

Депутат горсовета Игорь Титаренко в разговоре с корреспондентом НГС сказал, что считает мошенничеством попытку взыскать с него деньги. — Чисто случайно узнаю, что на меня подали в суд якобы потому, что я скрылся с места. И сумма ущерба — больше ста тысяч рублей. Надо полагать, что у меня должна была быть разбита машина — ну, как минимум на столько же. Второй момент: допустим даже, я мог где-то ехать и чисто случайно в потоке автомобилей задеть кого-то и не заметить, — это ладно. Но когда мне предъявляют 100 с лишним тысяч ущерба, хотя «Тойота Калдина» стоит 200–300 тысяч, то есть половину стоимости автомобиля предъявляют, — у меня уже появляются сомнения, — говорит Игорь Титаренко. Депутат считает, что Дмитрий Егошин мог где-то отыскать базы страховых компаний и найти сведения о повреждении его машины. — У меня, возможно, в тот период машина стояла на парковке. Её могли ударить в крыло. Я запросил у страховой возмещение. Они, мошенники, могли поднять эти базы страховых компаний, а потом, учитывая, что не было резонанса, подают в суд. Если бы я не пришёл в суд, то меня бы признали виновным и удержали деньги с зарплаты, а я потом бы доказывал, что я прав, — говорит Игорь Титаренко.