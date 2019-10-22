В Новосибирске водителя маршрутки могут уволить за СМС-переписку во время движения

Накануне жительница Новосибирска всю дорогу до дома ехала на маршрутке, водитель которой писал SMS, — компания-перевозчик пообещала его наказать.
Как сообщила корреспонденту НГС читательница Наталья, вчера вечером, в 18:20, она возвращалась с работы и села в маршрутку
— Обычно сажусь в салон, но так как вчера была легко одета, села в кабину к водителю. В начале всё было хорошо, ехал и всё было нормально, но где-то на «Дамбе» ему пришла SMS, как я поняла, в WhatsApp. И он до конечной сидел в телефоне, то отставал от автомобилей, то снова их догонял. Замечание я побоялась сделать, так как люди все нервные в последнее время и не любят, когда им делают замечания, — рассказала Наталья.
По её словам, подобная манера вождения напугала Наталью и нескольких пассажиров.
— Это был час пик — «Газель» была полная, была давка. Выехала машина из-за поворота, но водитель успел среагировать, хотя я думала, что мы врежемся. А так он ехал до 60 километров в час. Не быстро, но всё равно страшно, — объяснила она.
Как сообщил корреспонденту НГС директор «Пежосервис» (перевозчик на маршруте
— Она (читательница. — Прим. ред.) должна нам набирать, мы этот вопрос решаем категоричным образом: либо увольняем, либо наказываем. Потому что у нас в основном водители с гарнитурами. У нас всегда это решается быстро. Водитель вызывается в офис, и вопрос решён. Мы с этим жёстко, — пообещал Попов.
Это не первый случай, когда водителю грозят увольнением. Так, в конце августа компания-перевозчик объявила строгий выговор водителю автобуса