В Новосибирске водителя маршрутки могут уволить за СМС-переписку во время движения

Накануне жительница Новосибирска всю дорогу до дома ехала на маршрутке, водитель которой писал SMS, — компания-перевозчик пообещала его наказать.

Как сообщила корреспонденту НГС читательница Наталья, вчера вечером, в 18:20, она возвращалась с работы и села в маршрутку № 43 на ОбьГЭСе.

— Обычно сажусь в салон, но так как вчера была легко одета, села в кабину к водителю. В начале всё было хорошо, ехал и всё было нормально, но где-то на «Дамбе» ему пришла SMS, как я поняла, в WhatsApp. И он до конечной сидел в телефоне, то отставал от автомобилей, то снова их догонял. Замечание я побоялась сделать, так как люди все нервные в последнее время и не любят, когда им делают замечания, — рассказала Наталья.