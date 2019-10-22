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Дороги и транспорт

В Новосибирске водителя маршрутки могут уволить за СМС-переписку во время движения

Водитель всю дорогу переписывался с кем-то по телефону и чуть было не попал в аварию

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Теперь водителя ждёт или увольнение, или строгий выговор

Теперь водителя ждёт или увольнение, или строгий выговор

Накануне жительница Новосибирска всю дорогу до дома ехала на маршрутке, водитель которой писал SMS, — компания-перевозчик пообещала его наказать. 

Как сообщила корреспонденту НГС читательница Наталья, вчера вечером, в 18:20, она возвращалась с работы и села в маршрутку № 43 на ОбьГЭСе. 

— Обычно сажусь в салон, но так как вчера была легко одета, села в кабину к водителю. В начале всё было хорошо, ехал и всё было нормально, но где-то на «Дамбе» ему пришла SMS, как я поняла, в WhatsApp. И он до конечной сидел в телефоне, то отставал от автомобилей, то снова их догонял. Замечание я побоялась сделать, так как люди все нервные в последнее время и не любят, когда им делают замечания, — рассказала Наталья.

По её словам, подобная манера вождения напугала Наталью и нескольких пассажиров. 

— Это был час пик — «Газель» была полная, была давка. Выехала машина из-за поворота, но водитель успел среагировать, хотя я думала, что мы врежемся. А так он ехал до 60 километров в час. Не быстро, но всё равно страшно, — объяснила она.

Как сообщил корреспонденту НГС директор «Пежосервис» (перевозчик на маршруте № 43.Прим. ред.) Павел Попов, вопрос с водителем будет решён в ближайшее время.

— Она (читательница. — Прим. ред.) должна нам набирать, мы этот вопрос решаем категоричным образом: либо увольняем, либо наказываем. Потому что у нас в основном водители с гарнитурами. У нас всегда это решается быстро. Водитель вызывается в офис, и вопрос решён. Мы с этим жёстко, — пообещал Попов.

Это не первый случай, когда водителю грозят увольнением. Так, в конце августа компания-перевозчик объявила строгий выговор водителю автобуса № 64, который вчера утром зажал в дверях коляску с 2-месячным младенцем и протащил её несколько метров.

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Худой
    22 окт 2019 в 19:29

    Пацан, не имеет личной жизни!
    Сейчас, налетят кремлеботы - и хомяки в осуждении. )
    Взрыв. )

    с богаткова
    22 окт 2019 в 19:21

    Лещей надо выписывать за такое...легко отделался еще увольнением.

    Фото пользователя
    22 окт 2019 в 19:20

    Даже водителей ГБР своего ЧОПа я увольняю за см-переписку за рулем.