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Приставы вернули новосибирцу 25 тысяч рублей, которые списали за долги его тёзки

Также они сняли арест с одного из его счетов

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Сергей Тимофеев был удивлён, когда с него списали деньги и арестовали ипотечный счёт&nbsp;

Сергей Тимофеев был удивлён, когда с него списали деньги и арестовали ипотечный счёт 

Судебные приставы сняли арест с ипотечного счёта новосибирца Сергея Тимофеева в банке «Открытие», которого они перепутали с тёзкой, и вернули на счёт списанные 25 тысяч рублей. Но у него ещё остаётся арестованным счёт в банке «Тинькофф».

По слова Сергея Тимофеева, в банке «Открытие» ему удалось всё решить с помощью заявлений и общения с онлайн-консультантом, которому он отправил электронную версию письма приставов о снятии ареста. Банку «Тинькофф» нужен ещё и оригинал этого письма. Тимофеев находится в отпуске и надеется, что проблема решится в ближайшее время.

— В данный момент я в ожидании, когда банк «Тинькофф» получит оригинал письма и снимется арест со счетов. Пока есть надежда, что успеют вернуть списанные деньги на карту, хотя бы за два-четыре дня до конца отпуска, — поделился Сергей Тимофеев.

Ранее НГС описывал историю новосибирца Сергея Владимировича Тимофеева, которого судебные приставы Республики Марий Эл перепутали с его полным тёзкой. Оба родились в один день, 13 мая 1990 года, но в разных местах: должник — в Марий Эл, а пострадавший Сергей Тимофеев — в Волгоградской области. Такая история с ошибкой приставов происходит с Тимофеевым уже второй раз.

В предыдущий раз у него с зарплаты удержали около 25 тысяч рублей, а сейчас по всем счетам попытались списать 106 тысяч рублей — с разных счетов ушли разные суммы. 

В начале октября сибирячка случайно узнала, что мошенники взяли на неё два кредита по поддельному паспорту. Ей тоже пришлось самой обращаться в банки и решать эту проблему.

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Худой
    22 окт 2019 в 20:13

    Храните деньги, в стеклянной банке.
    Или в тузе, там сохранней будет - проверенно. )

    Фото пользователя
    22 окт 2019 в 20:11

    А где у Тинькофф есть офис? какой оригинал!???? Кому??? Только Олегу Тинькову в руки!!!!

    Точняков Вопрос Пафнутьевич
    22 окт 2019 в 20:05

    Надежнее всего сменить ФИО,как это сделал я.Теперь никто не путает.