Приставы вернули новосибирцу 25 тысяч рублей, которые списали за долги его тёзки

Сергей Тимофеев был удивлён, когда с него списали деньги и арестовали ипотечный счёт

По слова Сергея Тимофеева, в банке «Открытие» ему удалось всё решить с помощью заявлений и общения с онлайн-консультантом, которому он отправил электронную версию письма приставов о снятии ареста. Банку «Тинькофф» нужен ещё и оригинал этого письма. Тимофеев находится в отпуске и надеется, что проблема решится в ближайшее время.

Судебные приставы сняли арест с ипотечного счёта новосибирца Сергея Тимофеева в банке «Открытие», которого они перепутали с тёзкой, и вернули на счёт списанные 25 тысяч рублей. Но у него ещё остаётся арестованным счёт в банке «Тинькофф».

— В данный момент я в ожидании, когда банк «Тинькофф» получит оригинал письма и снимется арест со счетов. Пока есть надежда, что успеют вернуть списанные деньги на карту, хотя бы за два-четыре дня до конца отпуска, — поделился Сергей Тимофеев.



Ранее НГС описывал историю новосибирца Сергея Владимировича Тимофеева, которого судебные приставы Республики Марий Эл перепутали с его полным тёзкой. Оба родились в один день, 13 мая 1990 года, но в разных местах: должник — в Марий Эл, а пострадавший Сергей Тимофеев — в Волгоградской области. Такая история с ошибкой приставов происходит с Тимофеевым уже второй раз.

В предыдущий раз у него с зарплаты удержали около 25 тысяч рублей, а сейчас по всем счетам попытались списать 106 тысяч рублей — с разных счетов ушли разные суммы.

В начале октября сибирячка случайно узнала, что мошенники взяли на неё два кредита по поддельному паспорту. Ей тоже пришлось самой обращаться в банки и решать эту проблему.