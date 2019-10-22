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В Институте терапии появился крутой томограф (он избавит некоторых пациентов от ужасной процедуры)

Платным ли будет обследование? Как его пройти? И чем ещё удивляет новое оборудование?

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Это второй томограф в городе, который позволяет делать компьютерную томографию на современном уровне

Это второй томограф в городе, который позволяет делать компьютерную томографию на современном уровне

В новосибирском НИИ терапии и профилактической медицины появился томограф, делающий «виртуальную» колоноскопию. В некоторых случаях он может заменить пациентам эту неприятную процедуру. Кроме того, от другого подобного оборудования его отличает маленькая доза облучения и возможность делать 128 изображений одного органа.

Чем интересно новое оборудование

— Это один из наиболее продвинутых в техническом отношении аппаратов, которые имеются в нашем городе. Он позволяет неинвазивно (без операции и проникновения в организм. — Прим. ред.) оценивать состояние сосудистого русла человека, включая наличие бляшек. И неинвазивно, то есть виртуально, делать такую непростую с медицинской точки зрения и с точки зрения переносимости пациента процедуру, как колоноскопия. Полностью он эту процедуру не заменяет, но позволяет обойтись без неё в некоторых случаях, — говорит Михаил Воевода, руководитель научного направления фундаментальных и клинических исследований НИИ терапии и профилактической медицины.

Обследование на этом томографе делается очень быстро, и он позволяет сделать сразу 128 изображений одного органа

Обследование на этом томографе делается очень быстро, и он позволяет сделать сразу 128 изображений одного органа

Таких томографов в Новосибирске теперь два — ещё один находится в клинике Мешалкина, но ему, по словам Михаила Воеводы, около 12 лет, а новый в клинике ожидают через год или два.

Как пройти обследование на новом томографе

Воспользоваться новой техникой смогут пациенты Института терапии по направлению врачей, а также любой желающий — пока только платно, но если решение примут на региональном уровне и включат в программу ОМС, то такая диагностика станет бесплатной. Сам томограф стоит в пределах 50–80 миллионов рублей. Сейчас его тестируют. К первым обследованиям пациентов приступят примерно через неделю. 

— Это 128-срезовый томограф. Это означает, что за один оборот рентгеновской трубки в компьютере появляется сразу 128 изображений сканируемого органа. Его особенность в том, что работает достаточно быстро и маленькая доза облучения, очень качественное изображение, — рассказывает врач-рентгенолог НИИ терапии и профилактической медицины Борис Иванов.

Помимо пользы для пациентов томограф поможет учёным.

Особого обучения врачам не требовалось, но около недели понадобилось, чтобы до конца во всём разобраться

Особого обучения врачам не требовалось, но около недели понадобилось, чтобы до конца во всём разобраться

— Институт терапии является одним из ведущих центров в области сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому появление такой техники открывает новые перспективы в изучении особенностей атеросклероза, его ранних проявлений, а также эндокринных заболеваний и поражения органов при них, — объясняет Михаил Воевода.

В 2014 году новосибирский нейрохирургический центр лишался аппарата МРТ на целый месяц — 90 пациентам пришлось перенести исследования.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Гость
    22 окт 2019 в 21:32

    А когда же у нас появится ПЭТ КТ?