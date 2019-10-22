В Институте терапии появился крутой томограф (он избавит некоторых пациентов от ужасной процедуры)

Это второй томограф в городе, который позволяет делать компьютерную томографию на современном уровне Фото: Густаво Зырянов / НГС

В новосибирском НИИ терапии и профилактической медицины появился томограф, делающий «виртуальную» колоноскопию. В некоторых случаях он может заменить пациентам эту неприятную процедуру. Кроме того, от другого подобного оборудования его отличает маленькая доза облучения и возможность делать 128 изображений одного органа.

Чем интересно новое оборудование — Это один из наиболее продвинутых в техническом отношении аппаратов, которые имеются в нашем городе. Он позволяет неинвазивно (без операции и проникновения в организм. — Прим. ред.) оценивать состояние сосудистого русла человека, включая наличие бляшек. И неинвазивно, то есть виртуально, делать такую непростую с медицинской точки зрения и с точки зрения переносимости пациента процедуру, как колоноскопия. Полностью он эту процедуру не заменяет, но позволяет обойтись без неё в некоторых случаях, — говорит Михаил Воевода, руководитель научного направления фундаментальных и клинических исследований НИИ терапии и профилактической медицины.

Обследование на этом томографе делается очень быстро, и он позволяет сделать сразу 128 изображений одного органа Фото: Густаво Зырянов / НГС

Таких томографов в Новосибирске теперь два — ещё один находится в клинике Мешалкина, но ему, по словам Михаила Воеводы, около 12 лет, а новый в клинике ожидают через год или два.

Как пройти обследование на новом томографе Воспользоваться новой техникой смогут пациенты Института терапии по направлению врачей, а также любой желающий — пока только платно, но если решение примут на региональном уровне и включат в программу ОМС, то такая диагностика станет бесплатной. Сам томограф стоит в пределах 50–80 миллионов рублей. Сейчас его тестируют. К первым обследованиям пациентов приступят примерно через неделю. — Это 128-срезовый томограф. Это означает, что за один оборот рентгеновской трубки в компьютере появляется сразу 128 изображений сканируемого органа. Его особенность в том, что работает достаточно быстро и маленькая доза облучения, очень качественное изображение, — рассказывает врач-рентгенолог НИИ терапии и профилактической медицины Борис Иванов.

Помимо пользы для пациентов томограф поможет учёным.

Особого обучения врачам не требовалось, но около недели понадобилось, чтобы до конца во всём разобраться Фото: Густаво Зырянов / НГС