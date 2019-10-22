Застрявшие в час пик: трамвай попал в ДТП и перегородил улицу Станиславского

Сегодня, 22 октября, около 17:00 в Новосибирске на пересечении улиц Вертковская и Станиславского трамвай № 2 столкнулся с иномаркой.

— Трамвай перекрыл улицу Станиславского, — сообщил в редакцию читатель.

Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, в ДТП никто из людей не пострадал.



— Экипаж выехал на место аварии, — добавил Савченков.