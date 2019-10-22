Застрявшие в час пик: трамвай попал в ДТП и перегородил улицу Станиславского

Сегодня, 22 октября, около 17:00 в Новосибирске на пересечении улиц Вертковская и Станиславского трамвай
— Трамвай перекрыл улицу Станиславского, — сообщил в редакцию читатель.
Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, в ДТП никто из людей не пострадал.
— Экипаж выехал на место аварии, — добавил Савченков.
Сейчас из-за того, что трамвай практически полностью перекрыл дорогу, собралась пробка на улицах Станиславского и Немировича-Данченко.
В начале октября на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска встали трамваи — причиной затора на рельсах стало ДТП.