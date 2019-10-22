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Застрявшие в час пик: трамвай попал в ДТП и перегородил улицу Станиславского

В аварии никто из людей не пострадал

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Трамвай почти полностью перекрыл дорогу

Трамвай почти полностью перекрыл дорогу

Сегодня, 22 октября, около 17:00 в Новосибирске на пересечении улиц Вертковская и Станиславского трамвай № 2 столкнулся с иномаркой.

— Трамвай перекрыл улицу Станиславского, — сообщил в редакцию читатель.

Как рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков, в ДТП никто из людей не пострадал.

— Экипаж выехал на место аварии, — добавил Савченков.

Из-за трамвая на дороге уже собралась пробка

Из-за трамвая на дороге уже собралась пробка

Сейчас из-за того, что трамвай практически полностью перекрыл дорогу, собралась пробка на улицах Станиславского и Немировича-Данченко.

В начале октября на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска встали трамваи — причиной затора на рельсах стало ДТП.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

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    22 окт 2019 в 18:07

    И почему никто из водителей не вышел, чтобы подтолкнуть трамвай? Я так делал, когда проезжал мимо такой же ситуации. Выходил из Бугатти Тайп Атлантик 1936 г.в. и помогал

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    22 окт 2019 в 18:23

    Я хоть там и редко бываю, но вот где метро не хватает так это на пл.Станиславского

    Фото пользователя
    22 окт 2019 в 18:16

    Проезжал мимо... Выписал подлещеков автоведроводителям...