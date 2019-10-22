Ощутил, что наткнулся на препятствие: водитель «Газели» задавил насмерть женщину и лишился свободы

Суд приговорил водителя «Газели» к сроку в колонии-поселении за смертельное ДТП на Сибиряков-Гвардейцев — приговор в законную силу ещё не вступил Фото: ГИБДД Новосибирска

В Новосибирске завершился суд над 36-летним водителем «Газели», который сбил пенсионерку на тротуаре в Кировском районе: через сутки пострадавшая умерла в больнице.

ДТП, из-за которого водитель оказался на скамье подсудимых, случилось 21 марта 2019 года возле дома № 40 на Сибиряков-Гвардейцев, рассказали корреспонденту НГС в прокуратуре Кировского района.

— В 9:30 водитель 1983 года рождения на автомобиле ГАЗ-2705 двигался задним ходом по тротуару вдоль дома со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону Вертковской и совершил наезд на пешехода, которая переходила тротуар, — описал ДТП инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.



В прокуратуре Кировского района уточнили, что водитель «Газели» приехал к магазину для разгрузки продуктов, а жертвой ДТП стала женщина 1948 года рождения, которая шла в направлении магазина.

Согласно показаниям водителя, которые он дал на стадии следствия, перед тем как сдавать назад, он посмотрел в зеркала, но никаких помех не заметил. Также водитель пояснял, что он ехал на небольшой скорости и вдруг ощутил, что наткнулся на препятствие. Когда он вышел из машины, то обнаружил, что переехал женщину, привели в прокуратуре показания водителя «Газели».

По данным прокуратуры района, водитель переехал женщину по животу. После ДТП он пытался помочь пострадавшей, вызвал ей скорую помощь — в тот момент пенсионерка ещё была в сознании и, по словам очевидцев, даже пыталась встать. Умерла она в больнице через сутки после ДТП, уточнили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что водитель «Газели» ранее не судим, его стаж вождения исчисляется с 2001 года, у него есть права категорий В и С. Свою вину в гибели пенсионерки он полностью признал, и в понедельник, 21 октября, Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел его уголовное дело в особом порядке.

