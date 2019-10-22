Ощутил, что наткнулся на препятствие: водитель «Газели» задавил насмерть женщину и лишился свободы

В Новосибирске завершился суд над 36-летним водителем «Газели», который сбил пенсионерку на тротуаре в Кировском районе: через сутки пострадавшая умерла в больнице.
ДТП, из-за которого водитель оказался на скамье подсудимых, случилось 21 марта 2019 года возле дома
— В 9:30 водитель 1983 года рождения на автомобиле ГАЗ-2705 двигался задним ходом по тротуару вдоль дома со стороны улицы Немировича-Данченко в сторону Вертковской и совершил наезд на пешехода, которая переходила тротуар, — описал ДТП инспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Новосибирска Владислав Савченков.
В прокуратуре Кировского района уточнили, что водитель «Газели» приехал к магазину для разгрузки продуктов, а жертвой ДТП стала женщина 1948 года рождения, которая шла в направлении магазина.
Согласно показаниям водителя, которые он дал на стадии следствия, перед тем как сдавать назад, он посмотрел в зеркала, но никаких помех не заметил. Также водитель пояснял, что он ехал на небольшой скорости и вдруг ощутил, что наткнулся на препятствие. Когда он вышел из машины, то обнаружил, что переехал женщину, привели в прокуратуре показания водителя «Газели».
По данным прокуратуры района, водитель переехал женщину по животу. После ДТП он пытался помочь пострадавшей, вызвал ей скорую помощь — в тот момент пенсионерка ещё была в сознании и, по словам очевидцев, даже пыталась встать. Умерла она в больнице через сутки после ДТП, уточнили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что водитель «Газели» ранее не судим, его стаж вождения исчисляется с 2001 года, у него есть права категорий В и С. Свою вину в гибели пенсионерки он полностью признал, и в понедельник, 21 октября, Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел его уголовное дело в особом порядке.
Водителя признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Согласно приговору суда, осуждённый должен провести 1 год 6 месяцев в колонии-поселении. Кроме того, суд запретил водителю садиться за руль в течение двух лет, передали в прокуратуре.
Двумя неделями ранее тот же суд вынес приговор другому водителю грузовой «Газели», который в июле 2019 года сбил девушку при похожих обстоятельствах и практически в том же самом месте, только не на тротуаре, а ближе к магазину — на прилегающей территории дома