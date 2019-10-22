«Шум стоял невероятный»: рабочие в полночь стали делать парковку возле горбольницы

Ночью 21 октября в Заельцовском районе Новосибирска рабочие с грохотом стали делать парковку возле здания Городской клинической больницы
Как сообщил корреспонденту НГС житель дома на улице Кузьмы Минина, 9 Вячеслав, подрядчик начал укладывать асфальт в полночь.
— Видео снимал с 25-го этажа, шум стоял невероятный. Представляю, что происходило на нижних. Они закатали одну пятую или одну четвёртую и уехали. Мы так думаем, завтра ещё приедут какую-то часть сделают. Там больные и тем более 8-й корпус, сердечники. Узнал, что у нас соседи через стену есть. Мы просто думали, что квартира пустует. Даже эти тихие и незаметные люди возбудились, — пожаловался он.
Как сообщил корреспонденту НГС директор по хозяйственной части ГКБ
— Это было самостоятельное рукоделие наших подрядчиков. Мы их встретили и сразу провели жёсткую беседу, чтобы подобные меры были предупреждены. Существует закон о тишине, но к несчастью, наши подрядчики оказались не совсем ответственными людьми. Там организуются парковочные места, и у них осталось меньше половины машины, а они решили доукладывать его поблизости от домов, — объяснил причину ночного шума Гуков.
В Новосибирске часто местные жители жалуются на шум по ночам из-за ремонтных работ. В начале сентября жители дома в центре пожаловались на шумный ночной ремонт дороги под окнами — тогда в мэрии сообщили, что делать ремонт в другое время нельзя и жильцам придётся терпеть шум.
В Центральном районе Новосибирска появился мусоровоз, который каждую ночь с громким скрипом работает в нескольких метрах от жилых домов — жильцы жалуются региональному оператору «Экология-Новосибирск» уже несколько месяцев, но ничего не меняется.