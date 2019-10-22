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Город

«Шум стоял невероятный»: рабочие в полночь стали делать парковку возле горбольницы

После жалоб подрядчикам сделали выговор и пригрозили штрафом

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Ночью&nbsp;дорожники решили сделать парковку на территории городской больницы

Ночью дорожники решили сделать парковку на территории городской больницы

Ночью 21 октября в Заельцовском районе Новосибирска рабочие с грохотом стали делать парковку возле здания Городской клинической больницы № 1. Они перебудили жителей дома на улице Кузьмы Минина, а после получили выговор от руководства клиники.

Как сообщил корреспонденту НГС житель дома на улице Кузьмы Минина, 9 Вячеслав, подрядчик начал укладывать асфальт в полночь.

— Видео снимал с 25-го этажа, шум стоял невероятный. Представляю, что происходило на нижних. Они закатали одну пятую или одну четвёртую и уехали. Мы так думаем, завтра ещё приедут какую-то часть сделают. Там больные и тем более 8-й корпус, сердечники. Узнал, что у нас соседи через стену есть. Мы просто думали, что квартира пустует. Даже эти тихие и незаметные люди возбудились, — пожаловался он.

Как сообщил корреспонденту НГС директор по хозяйственной части ГКБ № 1 Сергей Гуков, подрядчикам уже сделали выговор и пригрозили штрафами, если подобное повторится. 

— Это было самостоятельное рукоделие наших подрядчиков. Мы их встретили и сразу провели жёсткую беседу, чтобы подобные меры были предупреждены. Существует закон о тишине, но к несчастью, наши подрядчики оказались не совсем ответственными людьми. Там организуются парковочные места, и у них осталось меньше половины машины, а они решили доукладывать его поблизости от домов, — объяснил причину ночного шума Гуков.

В Новосибирске часто местные жители жалуются на шум по ночам из-за ремонтных работ. В начале сентября жители дома в центре пожаловались на шумный ночной ремонт дороги под окнами — тогда в мэрии сообщили, что делать ремонт в другое время нельзя и жильцам придётся терпеть шум. 

В Центральном районе Новосибирска появился мусоровоз, который каждую ночь с громким скрипом работает в нескольких метрах от жилых домов — жильцы жалуются региональному оператору «Экология-Новосибирск» уже несколько месяцев, но ничего не меняется. 

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    КОММЕНТАРИИ (8)

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    22 окт 2019 в 17:04

    Какие там все нежные. А нее сделали бы ночью - обвинили бы, что днем устроили пробку. А не сделали бы вообще - обвинили бы в отсутствии благоустройства. Нытье новосибирцев надоело. В этом смысле москали гораздо более приятные люди, moscow newer sleep

    Местный житель
    22 окт 2019 в 16:56

    Я не знаю что они там делали, но когда я вечером шел по свежему асфальту после того как каток проехал, у меня почему под ногами асфальт проседал.. супер профи работали из средней азии, смоется весной как всегда ?

    Гость
    22 окт 2019 в 17:18

    Во всём виноват Путин это 100%!!!