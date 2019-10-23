Днём до +7 градусов, с утра — гололёд: новосибирские синоптики предупреждают о перепаде температур

Синоптики предупредили о сильном гололёде, который начнётся в городе в ближайшие дни Фото: Архив НГС

Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев до конца этой недели: температура в городе днём повысится, а ночью будут отрицательной. Такие перепады станут причиной гололёда на дорогах. — У нас произошло вторжение холодного антициклона из районов северо-европейской России на территории юга Западной Сибири в направлении Екатеринбург — Барабинск. И сейчас область высокого давления располагается уже юго-восточнее Новосибирска, в районе Горного Алтая, но его периферия влияет на погоду Новосибирской области. Предполагаем, что всё-таки процесс, связанный с высоким атмосферным давлением, сменится движением циклонических систем из районов среднего и северного Урала и связанных с ними атмосферных фронтов, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Синоптики полагают, что увеличится облачность, пройдут осадки в виде снега и дождя, будут гололёдные явления и порывистый ветрер силой до 15–18 метров в секунду. 25 октября, во время прохождения холодного атмосферного фронта, ветер будет дуть со скоростью до 22 метров в секунду. Осадки могут быть от слабых до умеренных. При этом погода и в области и в городе ожидается достаточно тёплой вплоть до выходных. — Температуру ждем более мягкую. По области на ближайшие двое суток от 0 до –7 градусов и местами до –13... –17 градусов ночью, а 25-го числа чуть повыше, где-то от –4 до +1 градуса, — говорит Ягудин. Наиболее теплые дни в регионе будут 24 и 25 октября — до +2...+7 градусов. Похолодание, по прогнозам синоптиков, наступит после 25 октября. — В Новосибирске будет такая же специфика. Ночью от –1 до –5 градусов (ночью 23-го и 24-го), а днём выше всего 24 октября — около +4 и где-то небольшие колебания 25 октября до +2. Все эти перепады будут сопровождаться гололёдными явлениями — будут проблемы для транспорта и для пешеходов, — предупредил Ягудин.