22 октября вторник
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 4/10
usd 63.76
eur 71.17

Темы

СЕЙЧАС -2°С
Пробки 4/10
usd 63.76
eur 71.17

Все новости

Все новости
Криминал

Подросток решил покончить жизнь самоубийством и убил свою бабушку, чтобы она без него не страдала

Теперь его отдают под суд за убийство

Поделиться

1 616
3 Обсудить
После убийства бабушки подросток попытался покончить с собой на Бугринском мосту

После убийства бабушки подросток попытался покончить с собой на Бугринском мосту

В Новосибирске начинается суд над 17-летним подростком, который убил свою престарелую бабушку перед тем, как совершить самоубийство.

— По версии следователя, 30 июня 2019 года несовершеннолетний поссорился со своей подругой и принял решение из-за неразделенной любви покончить жизнь самоубийством. Подросток подумал, что его опекун — 70-летняя бабушка — будет переживать из-за случившегося с ним, и поэтому решил ее убить», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По информации облпрокуратуры, вечером подросток пришёл домой и убил свою бабушку, в том числе не меньше 21 раза ударил её ножом в жизненно важные органы.

В прокуратуре Кировского района корреспонденту НГС уточнили, что убийство случилось на улице Чигорина недалеко от Бугринского моста.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, после этого подросток сбежал и попытался покончить жизнь самоубийством на Бугринском мосту, но в итоге его спасли.

Теперь 17-летнего подростка будут судить за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже ушло в Кировский районный суд. 

Ранее в Следственном комитете сообщали, что на Расточке сын убил свою мать. Тело 63-летней женщины нашли в подполе, где оно пролежало около года.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

убийство

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (3)

    Бабушка
    22 окт 2019 в 16:23

    Зашибись....!!! Киношек насмотрелся? Что у них в башке?

    Фото пользователя
    22 окт 2019 в 16:22

    чудовище....