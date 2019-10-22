Подросток решил покончить жизнь самоубийством и убил свою бабушку, чтобы она без него не страдала

В Новосибирске начинается суд над 17-летним подростком, который убил свою престарелую бабушку перед тем, как совершить самоубийство.
— По версии следователя, 30 июня 2019 года несовершеннолетний поссорился со своей подругой и принял решение из-за неразделенной любви покончить жизнь самоубийством. Подросток подумал, что его опекун — 70-летняя бабушка — будет переживать из-за случившегося с ним, и поэтому решил ее убить», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
По информации облпрокуратуры, вечером подросток пришёл домой и убил свою бабушку, в том числе не меньше 21 раза ударил её ножом в жизненно важные органы.
В прокуратуре Кировского района корреспонденту НГС уточнили, что убийство случилось на улице Чигорина недалеко от Бугринского моста.
Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, после этого подросток сбежал и попытался покончить жизнь самоубийством на Бугринском мосту, но в итоге его спасли.
Теперь 17-летнего подростка будут судить за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением уже ушло в Кировский районный суд.
Ранее в Следственном комитете сообщали, что на Расточке сын убил свою мать. Тело 63-летней женщины нашли в подполе, где оно пролежало около года.