Подросток решил покончить жизнь самоубийством и убил свою бабушку, чтобы она без него не страдала

После убийства бабушки подросток попытался покончить с собой на Бугринском мосту

В Новосибирске начинается суд над 17-летним подростком, который убил свою престарелую бабушку перед тем, как совершить самоубийство.



— По версии следователя, 30 июня 2019 года несовершеннолетний поссорился со своей подругой и принял решение из-за неразделенной любви покончить жизнь самоубийством. Подросток подумал, что его опекун — 70-летняя бабушка — будет переживать из-за случившегося с ним, и поэтому решил ее убить», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.



По информации облпрокуратуры, вечером подросток пришёл домой и убил свою бабушку, в том числе не меньше 21 раза ударил её ножом в жизненно важные органы.

