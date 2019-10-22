В Новосибирске нашлось заброшенное здание с гигантской тарелкой на крыше — туда пустят посетителей

В здании с большой тарелкой захотели открыть технический музей Фото: Густаво Зырянов / НГС

Старую военную телестанцию «Орбита» с большой спутниковой тарелкой в парке «Бугринская роща» собрались превратить в технический музей — мэрия совместно с НГТУ решила разработать концепцию развития участка, который много лет не использовался по назначению.

Как сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова, здание уже много лет никак не используется, а его состояние оценивается неудовлетворительно.

«Орбита» находится на территории парка «Бугринская роща» — попасть на её территорию можно только с разрешением Фото: Густаво Зырянов / НГС

— Это был военный объект, который располагался у нас на территории. Мы приняли его на баланс, и у нас есть концепция — это действительно технический музей, в соответствии со стилистикой самого объекта. К сожалению, до сегодняшнего дня у нас нет средств на реализацию данного проекта. Он находится в достаточно плачевном состоянии, я сама его облазила. Из него может получиться уникальный объект для нашего парка, и несколько лет назад мы его сохранили, не дали, чтобы тарелку сняли, — рассказала Анна Терешкова.

Сейчас, как сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, разработкой проектных идей для «Орбиты» занимается группа университета «Sфера влияния». По словам Лобанова, группа обратилась к студентам с просьбой придумать, как можно использовать здание военной телестанции.

Сейчас здание нуждается в ремонте как снаружи, так и внутри Фото: Густаво Зырянов / НГС