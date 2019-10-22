В Новосибирске нашлось заброшенное здание с гигантской тарелкой на крыше — туда пустят посетителей

Старую военную телестанцию «Орбита» с большой спутниковой тарелкой в парке «Бугринская роща» собрались превратить в технический музей — мэрия совместно с НГТУ решила разработать концепцию развития участка, который много лет не использовался по назначению.
Как сообщила корреспонденту НГС вице-мэр Анна Терешкова, здание уже много лет никак не используется, а его состояние оценивается неудовлетворительно.
— Это был военный объект, который располагался у нас на территории. Мы приняли его на баланс, и у нас есть концепция — это действительно технический музей, в соответствии со стилистикой самого объекта. К сожалению, до сегодняшнего дня у нас нет средств на реализацию данного проекта. Он находится в достаточно плачевном состоянии, я сама его облазила. Из него может получиться уникальный объект для нашего парка, и несколько лет назад мы его сохранили, не дали, чтобы тарелку сняли, — рассказала Анна Терешкова.
Сейчас, как сообщил корреспонденту НГС пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов, разработкой проектных идей для «Орбиты» занимается группа университета «Sфера влияния». По словам Лобанова, группа обратилась к студентам с просьбой придумать, как можно использовать здание военной телестанции.
— Сейчас мы собираем разных заинтересованных людей, чтобы найти какое-то интересное решение для объекта. Это место можно было бы включить в программу туристическую, когда у нас будет проходить чемпионат мира, сделать из него детский технопарк или музей, — считает он.
Если в здании «Орбиты» появится технический музей, он будет не первым в области, посвящённым телевидению. Так, в 2007 году на новосибирской студии телевидения в честь 50-летнего юбилея открыли музей ТВ.
А в ноябре 2017 года на территории Военного городка заработал исторический парк. Музей интересен тем, что в нём нет традиционных экспонатов: ни картин, ни археологических находок, ни антикварных мелочей. Вместо них на стенах проекторы, лайтбоксы, планшеты, сенсорные столы и экраны, которые рассказывают об истории страны.