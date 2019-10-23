«Путин обещал 60 тысяч»: медик из Новосибирска требует повысить зарплату. Главврач: «Не за что»

Александр Абрамов недоволен тем, что его зарплата стала вдвое меньше после введения нового плана Фото: Александр Абрамов

В городской клинической больнице № 19 Новосибирска разгорается скандал между заведующим отделением восстановительной медицины Александром Абрамовым и главным врачом Галиной Давидович. Абрамов утверждает, что ему поставили неподъемный план работы и урезали половину зарплаты — теперь он получает меньше 30 тысяч рублей. Главврач говорит, что Абрамову не за что платить больше. Корреспондент НГС выслушал обе стороны конфликта и узнал, что думают об этом в Минздраве.

«Как мне заманить пациентов?» Проблемы с зарплатой, рассказывает Александр Абрамов, у него начались с этого года, когда государственное задание — количество человек, которое должно пролечить его отделение, — увеличили на 30%. Если в 2018 году реабилитацию должны были получить 600 пациентов с заболеваниями сердца, то в 2019 году отделение должно пролечить 863 человека.

— Здесь и начались проблемы. План не выполняется, виноват в этом я, заведующий. Дело в том, что наше отделение рассчитано на 50 коек, на эти 50 коек заложен штат, допустим, 78 человек. Сотрудников сейчас 41 человек, то есть 52% всего от штатного расписания (речь идет о дефиците кадров. — Прим. ред.). Если врачей положено пять человек, то в наличии всего два человека. Работать за себя и того парня не всегда получается, — объясняет Александр Абрамов. Заведующий отделением утверждает, что такое количество пациентов ему взять просто негде. — Из поликлиники по месту жительства приходит пациент. Специально участковый доктор не будет для нас вылавливать-выискивать пациентов, он присылает тех, кто приходит к нему на приём. Сами понимаете, есть сезонный фактор. Дачи открылись — всё, бабушки, дедушки, больные все на дачи, картошку садят, огород пропалывают. Пока дачный сезон не закончится — пациентов не заманишь. Администрации больницы все равно — выполняйте план. Как вообще в лечебном учреждении делать план? Это же не станки, — недоумевает врач.



Александр Абрамов считает, что руководство больницы решило увеличить план, чтобы побольше заработать — за каждого пациента страховая компания платит 39 тысяч рублей. — Получается, 263 дополнительных человека — это 10 миллионов. Естественно, какой главный врач просто так откажется от таких денег? Меня не спрашивали — сможем ли мы выполнить такой план, не сможем. Где-то при определенных условиях мы сможем поднапрячься, но 860 пациентов мы никак не сделаем, — объясняет заведующий отделением. Из-за невыполнение плана, по словам доктора, ему и урезали зарплату в два раза — он пожаловался на это в том числе и в региональное министерство здравоохранения. — Президент обещал, издан указ, что по дорожной карте заработная плата врача по региону должна быть равна двум средним заработкам, а значит порядка 60 тысяч рублей. Моя заработная плата сейчас — 27 тысяч рублей (копия выписки имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Согласно указу президента, зарплата врачей только возрастает, в моем же случае уменьшается. Ущемлён только я, — говорит врач.

«Я не буду платить ему зарплату, которую он не заработал» На все эти претензии главный врач городской клинической больницы № 19 Галина Давидович говорит, что успешная работа отделения и выполнение плана — главная задача заведующего. И лично против Александра Абрамова она ничего не имеет. — Никаких личных мотивов быть не может. Человек должен работать и выполнять свои функциональные обязанности. Дорожная карта — это не обещанная всем зарплата, только за то, что он будет ходить на работу, а за выполнение в том числе государственного задания, которое спускает не главный врач, а Министерство здравоохранения, исходя из расчётов, потребностей и возможностей отделения. Так вот Александр Леонидович, являясь руководителем подразделения, с января не выполняет это государственное задание и ничего не делает для того, чтобы исправить ситуацию. Если человек хочет — он ищет пути, как это сделать, а если не хочет, то он ищет причины, почему он этого делать не будет, — объясняет Галина Давидович. Главврач в курсе, что подчиненный пожаловался на неё в Минздрав, но считает нагрузку, которая была утверждена для отделения Абрамова, адекватной.

— У нас 50 коек. Сейчас это госзадание рассчитано на 31–32 койки, хотя мы можем работать в полном объёме, при полной загрузке способны и 1200 человек пролечить. Александр Леонидович и сам прекрасно знает, что этот вопрос очень широко и везде контролируется, отсматривается и просматривается, отслеживается именно кардиореабилитация. У нас очень дефицитные койки, и вот то, что позволяет себе Александр Леонидович, чтобы они простаивали, — в первую очередь, это его ответственность. Ни с кого другого не снимается, естественно, но никто не будет за него обеспечивать выполнение этого плана, — рассуждает главный врач. Галина Давидович говорит, что предлагала сотруднику разные варианты решения проблемы. — Все наши предложения, например, заняться информированием как заведующий, не сидеть и ждать, когда пациенты валом повалят, а заниматься совместной работой как с нашими кардиологами, так и из других поликлиник, не увенчались успехом. Президент сказал, что должна выполняться дорожная карта. Александр Леонидович же считает, что ему обязаны все. Будьте добры, дайте ему эти деньги. Но Александр Леонидович тоже должен хоть немножечко поработать. Президент, прежде всего, говорит об эффективности. Я не буду платить ему зарплату, которую он не заработал. Это заработная плата, — говорит Галина Давидович.

Что думает Минздрав Министерство здравоохранения Новосибирской области проверило жалобу Александра Абрамова и не нашло нарушений в начислении ему заработной платы. Ведомство в официальном ответе Абрамову (копия документа имеется в распоряжении редакции. — Прим. ред.) объясняет, что гарантируемый минимум зарплаты — это оклад специалиста, компенсации и оплата труда по районному коэффициенту. — Остальная часть заработной платы является выплатой стимулирующего характера, — говорится в ответе. Региональный минздрав перечислил, за что сотрудник может получить надбавку к зарплате и при каких условиях. — Суть «эффективного контракта» заключается в достижении повышения доступности и качества медицинской помощи за счёт создания более действенных стимулов к труду. Заработная плата должна быть заработана и зависеть от результатов труда. Цель «майских» указов президента — сохранение и улучшение кадрового потенциала, призванного обеспечить укрепление здоровья населения, а не «простое» повышение заработной платы, — говорится в официальном ответе Абрамову за подписью замминистра здравоохранения Новосибирской области Андрея Лиханова.

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