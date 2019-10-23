В вечном котловане на Кирова строят небоскребы с 200-метровыми квартирами (показываем жилье для миллионеров)

Еще недавно на этом месте был котлован Фото: Александр Ощепков

Возле станции метро «Октябрьская» начали строить высотки с собственным бассейном. Застройщик уже вывесил паспорт будущих небоскребов, впервые показав, какой будет архитектура новых домов на первой линии Кирова. Их жители смогут ходить в бассейн в тапочках и загорать прямо во дворе. Правда, двор этот находится на шумной и пыльной магистрали. Корреспондент НГС узнала детали проекта для самых богатых новосибирцев и поговорила с местными жителями о плюсах/минусах района, который претендует на звание нового центра.

Фото: Полина Авдошина (инфографика)

Котлован у метро «Октябрьская» напротив магазина «Бахетле» стал настолько привычным за свои 13 лет, что новосибирцы привыкли считать его неотъемлемой частью пейзажа. В 2006 году здесь планировали построить два небоскреба «Скай Сити» — пятизвездочную гостиницу и бизнес-центр за 3,5 миллиарда рублей. Но проект заглох, пока собственник участка «Сибакадемстрой» не перепродал его в 2016 году группе компаний «Дом-Строй». Новый застройщик сначала построил здесь парковку, а в этом году получил разрешение на ее реконструкцию в жилой дом. В середине октября компания вывесила на стройке новый паспорт и объявила о начале строительства домов.

Так выглядел котлован осенью 2017 года (начало работ по строительству парковки) Фото: Александр Ощепков

Что построят?

На первой линии улицы Кирова вырастут две 27-этажные башни Richmond Residence и двухэтажное торгово-офисное здание перед ними. Первые этажи башен отдадут под магазины и офисы, а жилых этажей в них будет 25. На последних этажах раскинутся двухуровневые пентхаусы площадью от 207 до 243 квадратов. Высота потолков каждого этажа такого пентхауса составит 3,57 метра, в обычных квартирах — 2,97.



В административном здании будет всего два этажа, но с очень высокими потолками — 6 и 3,57 метра. Внутри расположатся не только офисы, но и фитнес-центр, СПА-центр и бассейн. — Это будет помещение в два яруса, на втором будет терраса, — описывает Елена Сазонова, руководитель отдела продаж и рекламы ГК «Дом-Строй». — Выход из СПА-центра может быть с террасы во двор, в тихую часть двора, где мы не слышим и не видим улицу — ни Кирова, ни Сакко и Ванцетти, ни Садовую. Мы можем там загорать и отдыхать в летний период.

Примерно так будет выглядеть бассейн, который планирует сделать застройщик Фото: предоставлено ГК «Дом-Строй»

Всего в двух башнях построят 292 квартиры свободной планировки площадью от 36 до 125 квадратных метров. Застройщик собирается сделать жилье бизнес-класса с сервисом на уровне 5-звездочной гостиницы. На каждом этаже предусмотрены бытовые комнаты, которые могут быть использованы как колясочные, но, возможно, им придумают другое назначение.

— Очень хочется добавить сервиса людям, чтобы они даже не выносили мусор на улицу. Условно, вынесли в помещение, а УК постоянно следит, чтобы мусор в контейнерах ни в коем случае не скапливался. Более того, логистика внутри ЖК продумана настолько, что обслуживающий персонал практически не будет пересекаться с жителями. Это, наверное, самая главная особенность, — рассказывает Елена Сазонова. Квартиры, по её словам, рассчитаны на клиентов из «очень уверенного крупного бизнеса».



Для защиты от шума магистрали в компании намерены использовать систему двойных фасадов, как у ЖК «Флотилия». Эти дома-корабли «Дом-Строй» построил в еще более оживленном месте.

Небоскребы будут 27-этажными. Несмотря на то, что внешне административное здание кажется многоэтажным, в нем будет всего два этажа, но с очень высокими потолками Фото: предоставлено ГК «Дом-Строй»

Сколько придется заплатить за элитные квартиры

Первую очередь Richmond Residence закончат в IV квартале 2021 года, полностью достроят ЖК в I квартале 2023 года. В компании пока готовятся к старту продаж и не спешат раскрывать цены. По оценке независимого аналитика Сергея Николаева, это место входит в 5% самых престижных площадок города — дом у метро и рядом центр, — поэтому стартовая цена может составить около 100 тысяч рублей за квадрат, а если это будет жилье бизнес-класса, то 120–130 тысяч рублей. Таким образом, цена пентхаусов, скорее всего, устремится к 25 миллионам.

Террасы, на которых можно будет загорать, выйдя из бассейна Фото: предоставлено ГК «Дом-Строй»

Выход на веранду ресторана Фото: предоставлено ГК «Дом-Строй»

В агентстве «Жилфонд», обсуждая плюсы и минусы района, отметили, что здесь есть проблема с парковками, но это общая беда Новосибирска.

— Данная локация активно развивается и, соответственно, инфраструктура подтягивается, но ждать комфортной социальной инфраструктуры от этого места не стоит, — считает Олег Нагорный, руководитель группы отдела продаж одного из центральных офисов «Жилфонда».

Хотя застройщик обещает, что проблем с парковкой быть не должно. На 292 квартиры в будущем жилом комплексе — 376 машиномест в подземном паркинге и 41 на территории. Часть парковок предусмотрена для тех, кто будет работать или приезжать в офисные и торговые помещения. Бывшие жители района — о минусах (и решениях) Юлия Пастухова четыре года жила на первой линии Кирова, в доме с «Бахетле», но потом переехала. — Я переехала в более спокойное место как раз потому, что жить там ужасно — вечная пробка под окном, не припарковаться и негде гулять с ребенком или собакой, — рассказывает девушка. — Когда-то мы гуляли на площади перед «Сибирь-Хоккайдо», но и ее начали застраивать, выросла «Флотилия». У меня квартира на 7 этаже. Несмотря на то, что окна всегда закрыты, там постоянно надо было протирать пыль с подоконников, потому что на них можно было писать пальцем.

Дома находятся на первой линии улицы Кирова Фото: Александр Ощепков

— С шумом и пылью, я думаю, они получили опыт на «Флотилии», который улучшат. И я надеюсь, это будут не двойные рамы, а конструкции классом выше, — рассуждает директор по маркетингу компании «Квадротека» Александр Астахов.



Кто покупает такие дорогие квартиры Район у метро «Октябрьская» бурно развивается. Именно здесь сейчас можно встретить квартиры со всеми возможными наворотами — постирочными и кабинетами, террасами и патио, деревянными каминами и окнами в санузлах. Рядом с Richmond Residence сейчас строится «Дом на садовой» от концерна «Сибирь», вторая очередь ЖК «Римский квартал» от «РимЭлитСтрой», «Квартал на Декабристов» от «Брусника. Сибакадемстрой». Через дорогу, возле Заксобрания, растет ЖК «Облака» от «СД Альфа-Капитал». «Урбан-виллы на Никитина» и ЖК «Академия» тоже составляют конкуренцию всем этим новостройкам, хоть и находятся дальше от метро. Квартиры в этих дорогостоящих проектах по ценам, как в центре, пользуются спросом, однако настоящих миллионеров, способных раскупить здесь все пентхаусы, не так много. На сайте концерна «Сибирь» еще значатся в продаже 4-комнатные квартиры за 12 миллионов 273 тысячи рублей (111,57 квадрата). В ЖК «Римский квартал» всё еще продается пентхаус за 33,5 миллиона — это 266-метровая квартира с 4-метровым потолком и террасой. В «Квартале на Декабристов» есть выбор пентхаусов от 13 миллионов. Двухуровневые урбан-виллы на Никитина с террасой и патио стоят от 18,5 миллиона (154,5 квадрата).

