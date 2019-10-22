В минздраве рассказали, почему скорая помощь так долго ехала к умирающей пациентке из ТЦ

Жители микрорайона Светлый обеспокоены тем, что скорая помощь так долго реагирует на вызовы Фото: vk.com/svetlyiofficial

В министерстве здравоохранения Новосибирской области рассказали, почему в субботу, 19 октября, скорая помощь так долго ехала к умирающей женщине в торговый центр микрорайона Светлый в посёлке Октябрьском.

По информации областного минздрава, скорая помощь выехала на место через 8 минут после вызова и провела в дороге ещё 39 минут.

— Вызов в магазин «Магнит», расположенный в посёлке Октябрьском Мошковского района, к женщине в возрасте 62 лет без сознания поступил 19 октября 2019 года в 14:38. Передан бригаде скорой медицинской помощи Мошковской центральной районной больницы в 14:45. Выезд бригады осуществлён в 14:46, на место бригада прибыла в 15:25. Расстояние до места вызова составляет 39 километров, время бригады скорой медицинской помощи в пути соответствует указанному расстоянию, — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС.



При этом в ведомстве подтвердили, что пациентка умерла ещё до того, как приехала скорая помощь.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области уточнили, что всего у круглосуточного отделения скорой медицинской помощи при Мошковской центральной районной больнице есть 4 машины. Соответственно, в районе работает 4 выездные бригады общего профиля, в том числе одна врачебная.

— Количество санитарного транспорта соответствует действующему нормативу: 1 автомобиль на 10 000 [человек] городского и сельского населения, — пояснили в региональном минздраве.

В ведомстве добавили, что всего в Мошковском районе живёт 37 161 пациент с полисами обязательного медицинского страхования. С учётом этого числа пациентов бригады скорой помощи по нормативу должны в сутки выезжать на вызовы в общей сложности 34 раза. При этом реально отделение скорой медицинской помощи обслуживает в среднем 36 вызовов в сутки — медики помогают в том числе и тем пациентам, у которых нет полисов ОМС.

— В соответствии с аналитической справкой Мошковской центральной районной больницы, среднее время ожидания бригады скорой медицинской помощи на вызовы с экстренными поводами составляет 18 минут, — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области.



В 88% случаях, по данным минздрава, пациентам приходится ждать приезда скорой помощи меньше 20 минут. У жителей отдалённых сёл на ожидание уходит больше времени: более 20 минут ждут скорую помощь пациенты из сёл Умрева, Локти, Уч-Балта, Томилово, Сарапулка, более 30 минут — жители сёл Ташара, Елтышево, Дубровино, Кайлы, более 40 минут — пациенты из сёл Успенка, Сараченка, Глядень и посёлка Октябрьского, более 50 минут — жители села Белоярка. В минздраве добавили, что проведут ведомственный контроль из-за смерти женщины 19 октября в посёлке Октябрьском.

Пожилая женщина умерла на выходе из торгового центра на улице Локтинской в посёлке Октябрьском. Одна из свидетельниц, Анастасия Усова, ранее сообщала, что посетительница магазина упала, стала хрипеть, а из её рта пошла пена. Очевидцы начали оказывать женщине первую помощь, а охранник вызвал ей скорую. В течение первых 40 минут после вызова пациентка ещё была жива, но потом скончалась, не дождавшись врачей. По словам Анастасии Усовой, она лично несколько раз звонила в скорую помощь, но в ответ услышала, что на весь район сейчас работает только один экипаж.