Новосибирцы разработали приложение, которое позволяет следить за друзьями на горнолыжных курортах

Приложение бесплатное, и в нём нет рекламы Фото: Татьяна Кривенко / НГС

Новосибирские программисты из IT-компании Fullstack разработали приложение Skill Ski для любителей горнолыжных курортов — лыжников и сноубордистов. Как объяснил корреспонденту НГС специалист по маркетингу компании Егор Хряков, приложение долго тестировалось и сейчас работает на всех крупных курортах страны и зарубежья. — Когда горнолыжник едет с друзьями в тот же самый Шерегеш, «Розу Хутор», может за границей где-то, то они не потеряются на склоне. По GPS видно вплоть до 5 метров, где находится твой друг. Наш директор, главный разработчик, большой фанат горнолыжного спорта и сам активно катается. Он захотел разработать удобное приложение, которым мог бы пользоваться и сам, — объяснил Хряков.

По его словам, приложение начинает работать, как только пользователь оказывается на курорте. С помощью приложения можно посмотреть на скорость и время спуска, отследить те же показатели у друзей.

Приложение начинает работать, как только пользователь оказывается на курорте Фото: скриншот приложения

Кроме того, за удачный спуск пользователи получают виртуальные монеты, которые в будущем можно будет обменять на горячие напитки, горнолыжную экипировку и многое другое. — Мы решили внедрить систему лояльности для клиента, но без траты личных средств. Как правило, системы лояльности работают на кэшбэке от покупок, но у нас пользователь сам зарабатывает монеты своим потом и кровью. Например, спустился хорошо с горы — заработал много монеток, спустился похуже — получил меньше. И сейчас активно работаем над тем, чтобы систему лояльности внедрить у партнёров. Например, в Шерегеше сделать коллаборацию с Ays club, местным MAX-BUS или, скажем, с продавцами горнолыжного оборудования. Чтобы у пользователей была возможность тратить достаточно продуктивно монетки: купить новые очки, кофе выпить, — объяснил Егор Хряков.