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Развлечения

Новосибирцы разработали приложение, которое позволяет следить за друзьями на горнолыжных курортах

Программа позволяет зарабатывать деньги за спуск, которые можно будет потратить на горячие напитки

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Приложение бесплатное, и в нём нет рекламы

Приложение бесплатное, и в нём нет рекламы

Новосибирские программисты из IT-компании Fullstack разработали приложение Skill Ski для любителей горнолыжных курортов — лыжников и сноубордистов. 

Как объяснил корреспонденту НГС специалист по маркетингу компании Егор Хряков, приложение долго тестировалось и сейчас работает на всех крупных курортах страны и зарубежья.

— Когда горнолыжник едет с друзьями в тот же самый Шерегеш, «Розу Хутор», может за границей где-то, то они не потеряются на склоне. По GPS видно вплоть до 5 метров, где находится твой друг. Наш директор, главный разработчик, большой фанат горнолыжного спорта и сам активно катается. Он захотел разработать удобное приложение, которым мог бы пользоваться и сам, — объяснил Хряков.

По его словам, приложение начинает работать, как только пользователь оказывается на курорте. С помощью приложения можно посмотреть на скорость и время спуска, отследить те же показатели у друзей. 

Приложение начинает работать, как только пользователь оказывается на курорте

Приложение начинает работать, как только пользователь оказывается на курорте

Кроме того, за удачный спуск пользователи получают виртуальные монеты, которые в будущем можно будет обменять на горячие напитки, горнолыжную экипировку и многое другое.

— Мы решили внедрить систему лояльности для клиента, но без траты личных средств. Как правило, системы лояльности работают на кэшбэке от покупок, но у нас пользователь сам зарабатывает монеты своим потом и кровью. Например, спустился хорошо с горы — заработал много монеток, спустился похуже — получил меньше. И сейчас активно работаем над тем, чтобы систему лояльности внедрить у партнёров. Например, в Шерегеше сделать коллаборацию с Ays club, местным MAX-BUS или, скажем, с продавцами горнолыжного оборудования. Чтобы у пользователей была возможность тратить достаточно продуктивно монетки: купить новые очки, кофе выпить, — объяснил Егор Хряков.

Сейчас приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

В октябре четверо экстремалов открыли сезон на популярном у новосибирцев горнолыжном курорте — во время бурана они выполнили простые трюки и скатились по склону горы.

Первый снег в Шерегеше в этом году выпал 12 сентября — в этот день работники горнолыжного курорта начали выкладывать видео и радоваться скорому началу сезона. В прошлом году первый снег в Шерегеше выпал 4 сентября.

В прошлом году официально сезон для катания в Шерегеше открыли 17 ноября. По словам организаторов, на празднике было больше трех тысяч человек.

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    КОММЕНТАРИИ (18)

    Точняк...
    22 окт 2019 в 15:17

    Когда разработают приложение,которое будет следить за тролями?
    За королем на бугатти.за пафнутием на летающей даче,за ржаками на велосипедах.

    22 окт 2019 в 15:26

    Ребята разработчики, ваши бы умения на что то созидательное.
    Пока у нас будут делать вот такие приложения, открывать кофейни и барбер шопы с маникюрами мы так и будем стоять на месте. Это все сферы обслуживания, нет производства совсем...

    Фото пользователя
    22 окт 2019 в 15:45

    А сейчас всё просто достаточно фото лица человека даже не в лучшем качестве. Вводиш лицо в поисковик и находятся ссылки на все страницы человека в соц сетях всяких там инстаграммах телеграмах вотсапах. Я сам так делаю когда знакомлюсь с девушкой сразу в поисковик её фото и узнаю всю её историю круг общения.