Пирожки в Новосибирске не котируются, но мы попробуем: на Маркса открыли булочную с дешёвой выпечкой

«Хлебо mania» открылась на месте работавшей здесь до этого кафе-пекарни Schmidt

В Новосибирске на площади Маркса открылось первое заведение сети «Хлебо mania» из Барнаула. Это уже пятая компания из других регионов Сибири, которая вышла в этом году на новосибирский рынок.



«Хлебо mania» заняла большую часть помещения на первом этаже жилого дома на Ватутина, 27, которое давно уже облюбовали точки общепита. Дольше всего здесь проработала кофейня «Кофе Хауз». С тех пор тут сменилось несколько арендаторов, среди которых были Traveler`s coffee, Кофий Room и пекарня Shmidt.



Сейчас «Хлебо mania» делит эту площадку с магазином аксессуаров для мобильных телефонов. Зал пекарни невелик и вмещает только стойку обслуживания и три столика. Здесь же, помимо пекарни, расположено небольшое кондитерское производство.