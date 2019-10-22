Пирожки в Новосибирске не котируются, но мы попробуем: на Маркса открыли булочную с дешёвой выпечкой

В Новосибирске на площади Маркса открылось первое заведение сети «Хлебо mania» из Барнаула. Это уже пятая компания из других регионов Сибири, которая вышла в этом году на новосибирский рынок.
«Хлебо mania» заняла большую часть помещения на первом этаже жилого дома на Ватутина, 27, которое давно уже облюбовали точки общепита. Дольше всего здесь проработала кофейня «Кофе Хауз». С тех пор тут сменилось несколько арендаторов, среди которых были Traveler`s coffee, Кофий Room и пекарня Shmidt.
Сейчас «Хлебо mania» делит эту площадку с магазином аксессуаров для мобильных телефонов. Зал пекарни невелик и вмещает только стойку обслуживания и три столика. Здесь же, помимо пекарни, расположено небольшое кондитерское производство.
«Хлебо mania» торгует недорогим хлебом (маленькая булка стоит 29 рублей), выпечкой (от 20 рублей), пирожками и тортами. Цены на кофейные напитки начинаются с 80 рублей (за эспрессо).
Как рассказала управляющая пекарней Ольга Елецкая, новосибирское заведение открыто по франшизе, но вся продукция производится здесь же, на месте. Пекарня начала работать в тестовом режиме ещё на прошлой неделе, однако уже столкнулась с тем, что структура спроса в Новосибирске отличается от барнаульского.
— В Барнауле гораздо лучше идут пирожки, а здесь люди больше предпочитают выпечку. Так что нам приходится на ходу подстраиваться под местные вкусы, говорит Елецкая.
«Хлебо mania» далеко не первая ресторанная компания из других сибирских регионов, которая в этом году решилась на штурм новосибирского рынка. До этого в городе открылись точки алтайских сетей «Грильница» и «Гриль
Франчайзи алтайской сети выбрали весьма конкретный сегмент. По данным 2ГИС, в Новосибирске имеется уже почти 300 пекарен, большая часть которых работает в похожем формате (то есть имеет посадочные места и предлагает кроме хлеба кофе). Здесь уже появились довольно крупные сети: сеть фирменных магазинов хлебокомбината «Инской», ижевская «Хлебница» (18 точек), новосибирский проект «Пеку-пеку» (12 точек) и так далее.