Из общежития на ОбьГЭСе выбросили банку из-под кофе: она пробила стекло припаркованной «Тойоте»

Вечером в понедельник, 21 октября, в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС на припаркованную рядом с общежититем «Тойоту Виндом» скинули стеклянную банку из-под кофе. Теперь у машины разбито лобовое стекло.



По словам Светланы Волиной — супруги владельца разбитой машины, — происшествие случилось около 20:30. Незадолго до этого семья заехала во дворы и припарковала машину в нескольких метрах от общежития на Энгельса, 5. Они живут в доме по соседству, но вечером там не было парковочных мест.



— Зашли домой, толком ещё даже раздеться не успели и услышали, что сигнализация на машине сработала. Муж сразу же побежал туда, — рассказала Светлана Волина.

