Из общежития на ОбьГЭСе выбросили банку из-под кофе: она пробила стекло припаркованной «Тойоте»

Вечером в понедельник, 21 октября, в новосибирском микрорайоне ОбьГЭС на припаркованную рядом с общежититем «Тойоту Виндом» скинули стеклянную банку из-под кофе. Теперь у машины разбито лобовое стекло.
По словам Светланы Волиной — супруги владельца разбитой машины, — происшествие случилось около 20:30. Незадолго до этого семья заехала во дворы и припарковала машину в нескольких метрах от общежития на Энгельса, 5. Они живут в доме по соседству, но вечером там не было парковочных мест.
— Зашли домой, толком ещё даже раздеться не успели и услышали, что сигнализация на машине сработала. Муж сразу же побежал туда, — рассказала Светлана Волина.
По её словам, у машины оказалось разбито лобовое стекло, а на земле рядом с бампером валялась 200-граммовая стеклянная банка из-под кофе. Свидетелей происшествия поблизости не оказалось. Во дворе гуляла только женщина с собакой, но она пояснила, что была за домом, когда услышала звук удара по машине. Таким образом, она не смогла указать, откуда именно прилетела банка.
Исходя из силы удара по стеклу, Светлана Волина предполагает, что банка из-под кофе прилетела откуда-то сверху — возможно, с 4-го или 5-го этажа общежития. По словам горожанки, ни с кем из жильцов общежития она не знакома.
В полицию супруги решили не обращаться, так как, по словам Светланы, засомневались, что из этого выйдет какой-нибудь толк. Лобовое стекло у машины теперь придётся менять. По оценке хозяев, на покупку и установку стекла им понадобится 7 тысяч рублей.
Несколько месяцев назад похожее происшествие случилось в Ленинском районе Новосибирска: кирпичи, упавшие со строящегося дома на Костычева, разбили проезжающую машину.