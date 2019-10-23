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Родители в шоке: актрисы из Сибири сняли безумную фотосессию на детской площадке

На кадры девушек вдохновил фильм «Джокер» — после просмотра триллера им стало очень одиноко

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Сколько Джокеров мы встретим в этом году на Хеллоуин?

Сколько Джокеров мы встретим в этом году на Хеллоуин?

Клоунские маски, белый грим и неоднозначная ухмылка продолжают держаться в топе самых популярных образов: Пеннивайз и Джокер — любимчики аудитории. И если клоун из фильма «Оно» отстал где-то в сентябре, то никому не нужный отчаявшийся киношный персонаж Джокер активно собирает лайки. В соцсетях блогеры делают целые подборки на тему, как воссоздать Артура Флека, и на разных локациях то и дело мелькают посты с фотографиями людей, примеривших на себя маску безумца. Артисты театра «Красный факел» Клавдия Качусова и Луиза Русанова не остались равнодушными и сняли целую серию снимков, впечатлившись историей. 

Клавдия Качусова и Луиза Русанова работают актёрами в театре «Красный факел», поэтому воплотить образ Джокера максимально правдоподобно для них не составило труда.

Для воплощения образа Артура Флека самое главное —раздобыть малиновый костюм&nbsp;

Для воплощения образа Артура Флека самое главное —раздобыть малиновый костюм 

В роли модели выступила Клавдия, а фотографии сделала Луиза. 

Клавдия отлично вжилась в образ&nbsp;

Клавдия отлично вжилась в образ 

— Идея фотосессии возникла после просмотра фильма — ни разу у меня еще такого не было, чтобы я посмотрела кино два раза, пока оно в прокате. И я хочу посмотреть еще раз, там все составляющие прекрасны, — делится впечатлениями Клавдия. 

Фотосессия была придумана ради развлечения, но не ради смеха

Фотосессия была придумана ради развлечения, но не ради смеха

Девушкам, по их словам, захотелось просто подурачиться в образе Джокера, никаких других целей они не преследовали. Просто развлечение.

Встретив такого персонажа на улице, запросто можно испугаться

Встретив такого персонажа на улице, запросто можно испугаться

В соцсетях многие делятся, что, примерив образ Джокера, возникает чувство уныния и отчаяния. Клавдия говорит, что она ничего подобного не ощутила, хотя фильм достаточно тяжелый: 

— Он актуален тем, что сейчас происходит практически то же самое, ты один во всем мире. 

В пакетах всего лишь листья

В пакетах всего лишь листья


Фото на мусорных мешках получилось случайно: девушки просто фотографировались рядом, увлеклись, и Клавдия упала на мешки. 

Ощущения после просмотра фильма были неоднозначные&nbsp;

Ощущения после просмотра фильма были неоднозначные 

— Если начать об этом думать, насколько ты можешь быть никому не нужным, возникает чувство страха, ощущение одиночества, осознание себя в мире беззащитным и одиноким. Я после фильма особенно восхищалась, как он играл, — гениально. 

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Дорона
    23 окт 2019 в 08:32

    Чьи Родители? Наверное , дети этих загадочных теть.

    скрепа
    23 окт 2019 в 08:35

    натовские клоуны уже по городу ходят когда китайская армия тренируется по всей нашей стране )

    cerb
    23 окт 2019 в 08:31

    что крестьянин, то и обезьянин..