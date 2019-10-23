Родители в шоке: актрисы из Сибири сняли безумную фотосессию на детской площадке

Сколько Джокеров мы встретим в этом году на Хеллоуин? Фото: Луиза Русанова

Клоунские маски, белый грим и неоднозначная ухмылка продолжают держаться в топе самых популярных образов: Пеннивайз и Джокер — любимчики аудитории. И если клоун из фильма «Оно» отстал где-то в сентябре, то никому не нужный отчаявшийся киношный персонаж Джокер активно собирает лайки. В соцсетях блогеры делают целые подборки на тему, как воссоздать Артура Флека, и на разных локациях то и дело мелькают посты с фотографиями людей, примеривших на себя маску безумца. Артисты театра «Красный факел» Клавдия Качусова и Луиза Русанова не остались равнодушными и сняли целую серию снимков, впечатлившись историей.



Клавдия Качусова и Луиза Русанова работают актёрами в театре «Красный факел», поэтому воплотить образ Джокера максимально правдоподобно для них не составило труда.

Для воплощения образа Артура Флека самое главное —раздобыть малиновый костюм Фото: Луиза Русанова

В роли модели выступила Клавдия, а фотографии сделала Луиза.

Клавдия отлично вжилась в образ Фото: Луиза Русанова

— Идея фотосессии возникла после просмотра фильма — ни разу у меня еще такого не было, чтобы я посмотрела кино два раза, пока оно в прокате. И я хочу посмотреть еще раз, там все составляющие прекрасны, — делится впечатлениями Клавдия.

Фотосессия была придумана ради развлечения, но не ради смеха Фото: Луиза Русанова

Девушкам, по их словам, захотелось просто подурачиться в образе Джокера, никаких других целей они не преследовали. Просто развлечение.

Встретив такого персонажа на улице, запросто можно испугаться Фото: Луиза Русанова

В соцсетях многие делятся, что, примерив образ Джокера, возникает чувство уныния и отчаяния. Клавдия говорит, что она ничего подобного не ощутила, хотя фильм достаточно тяжелый: — Он актуален тем, что сейчас происходит практически то же самое, ты один во всем мире.

В пакетах всего лишь листья Фото: Луиза Русанова



Фото на мусорных мешках получилось случайно: девушки просто фотографировались рядом, увлеклись, и Клавдия упала на мешки.

Ощущения после просмотра фильма были неоднозначные Фото: Луиза Русанова