Родители в шоке: актрисы из Сибири сняли безумную фотосессию на детской площадке

Клоунские маски, белый грим и неоднозначная ухмылка продолжают держаться в топе самых популярных образов: Пеннивайз и Джокер — любимчики аудитории. И если клоун из фильма «Оно» отстал где-то в сентябре, то никому не нужный отчаявшийся киношный персонаж Джокер активно собирает лайки. В соцсетях блогеры делают целые подборки на тему, как воссоздать Артура Флека, и на разных локациях то и дело мелькают посты с фотографиями людей, примеривших на себя маску безумца. Артисты театра «Красный факел» Клавдия Качусова и Луиза Русанова не остались равнодушными и сняли целую серию снимков, впечатлившись историей.
Клавдия Качусова и Луиза Русанова работают актёрами в театре «Красный факел», поэтому воплотить образ Джокера максимально правдоподобно для них не составило труда.
В роли модели выступила Клавдия, а фотографии сделала Луиза.
— Идея фотосессии возникла после просмотра фильма — ни разу у меня еще такого не было, чтобы я посмотрела кино два раза, пока оно в прокате. И я хочу посмотреть еще раз, там все составляющие прекрасны, — делится впечатлениями Клавдия.
Девушкам, по их словам, захотелось просто подурачиться в образе Джокера, никаких других целей они не преследовали. Просто развлечение.
В соцсетях многие делятся, что, примерив образ Джокера, возникает чувство уныния и отчаяния. Клавдия говорит, что она ничего подобного не ощутила, хотя фильм достаточно тяжелый:
— Он актуален тем, что сейчас происходит практически то же самое, ты один во всем мире.
Фото на мусорных мешках получилось случайно: девушки просто фотографировались рядом, увлеклись, и Клавдия упала на мешки.
— Если начать об этом думать, насколько ты можешь быть никому не нужным, возникает чувство страха, ощущение одиночества, осознание себя в мире беззащитным и одиноким. Я после фильма особенно восхищалась, как он играл, — гениально.