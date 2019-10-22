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Фоторепортаж

Склады на Королёва тушат уже 18 часов: смотрим, что осталось после пожара, где погибла женщина

На месте происшествия продолжают работать пожарные

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Крупный пожар в Дзержинском районе потушили ещё вчера вечером, но работы на пепелище продолжаются

Крупный пожар в Дзержинском районе потушили ещё вчера вечером, но работы на пепелище продолжаются

Вечером в понедельник, 21 октября, на улице Королёва в Дзержинском районе Новосибирска загорелись склады. Сегодня утром фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте ЧП — мы публикуем фото последствий пожара.

Пожар складов на улице Королёва, 40 начался вчера около 17:00. Огонь быстро распространился на площадь около 3 тысяч квадратных метров

Пожар складов на улице Королёва, 40 начался вчера около 17:00. Огонь быстро распространился на площадь около 3 тысяч квадратных метров

Первые пожарные расчеты прибыли к месту в течение трёх минут, а пожарный поезд доставил 240 тонн воды, рассказывали ранее в МЧС<br><br>

Первые пожарные расчеты прибыли к месту в течение трёх минут, а пожарный поезд доставил 240 тонн воды, рассказывали ранее в МЧС

В 19:36 пожарным удалось справиться с распространением пожара, а в&nbsp;21:28 потушить открытый огонь. Но работы на месте происшествия продолжаются и сейчас. Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные ещё разбирают и проливают завалы

В 19:36 пожарным удалось справиться с распространением пожара, а в 21:28 потушить открытый огонь. Но работы на месте происшествия продолжаются и сейчас. Как пояснили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожарные ещё разбирают и проливают завалы

Сегодня утром стало известно, что во время разбора завалов после пожара на месте происшествия <a href="https://news.ngs.ru/more/66278890/" target="_blank" class="_">нашли погибшую женщину</a>

Сегодня утром стало известно, что во время разбора завалов после пожара на месте происшествия нашли погибшую женщину

В пресс-службе&nbsp;ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пока не владеют информацией о предварительной причине пожара

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что пока не владеют информацией о предварительной причине пожара

Ранее НГС&nbsp;<a href="https://news.ngs.ru/more/66278233/" target="_blank" class="_">рассказывал об этом происшествии в режиме онлайн</a>, а после опубликовал <a href="https://news.ngs.ru/more/66278560/" target="_blank" class="_">фоторепортаж с тушения пожара</a>

Ранее НГС рассказывал об этом происшествии в режиме онлайн, а после опубликовал фоторепортаж с тушения пожара

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    КОММЕНТАРИИ (11)

    Честная Правда
    22 окт 2019 в 11:33

    В США в отличие от России . такого в корне не возможно ! Датчики везде стоят ...люди получают , пожарные достойную зарплату ! Всегда, восхищался налаженности . Был в Детройте , видел, знаю !

    Фото пользователя
    22 окт 2019 в 11:30

    Почему ЧОПовцы молчат？ Где их мнение по этому вопросу？

    Честная Правда
    22 окт 2019 в 11:27

    Много партий но, КПРФ всегда заботилось о противопожарной безопасности !