Склады на Королёва тушат уже 18 часов: смотрим, что осталось после пожара, где погибла женщина

Теперь вы можете посмотреть новые ответы на ваши комментарии в профиле. Для этого зайдите в профиль на вкладку «Новые комментарии» или следите за оповещением в меню сайта. Приятного общения! Ваш НГС
2 октября 2019
В мобильной версии появилась кнопка «Читать всё»
В мобильной версии НГС теперь есть кнопка «Все новости», которая открывает список публикаций в хронологическом порядке. Она для тех, кому хочется читать все материалы по времени их публикации. Кнопка всплывает внизу экрана, когда вы листаете главную страницу сайта вверх.
30 сентября 2019
Разбан: новая функция для комментаторов НГС
Скрыли комментатора под публикацией, а теперь хотите его вернуть? Мы добавили новую функцию: «разбанить» пользователя, от которого вы отписались, можно у себя в профиле во вкладке «Скрытые комментаторы».
Вечером в понедельник, 21 октября, на улице Королёва в Дзержинском районе Новосибирска загорелись склады. Сегодня утром фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал на месте ЧП — мы публикуем фото последствий пожара.