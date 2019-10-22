Посреди леса под Новосибирском перевернулся трактор: его водитель погиб

По данным Госавтоинспекции, водительских прав у тракториста не было

Вечером в понедельник, 21 октября, в Искитимском районе Новосибирской области тракторист погиб во время работы в лесу.



В 19:00 в службу 112 поступило сообщение о том, что в лесу Искитимского района перевернулся трактор. Тракторист, который работал на заготовке леса, погиб.



Как сообщили корреспонденту НГС в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области, ДТП случилось в 18:00 вблизи села Усть-Чём — в 8 километрах 300 метрах от дороги.



— Водитель 1962 года рождения (водительских прав не имеет) на тракторе «Беларусь» МТЗ-50 без госномеров при производстве лесных работ по заготовке древесины на выделенной территории совершил непроизвольное опрокидывание, — рассказали в ГИБДД.

