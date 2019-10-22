Посреди леса под Новосибирском перевернулся трактор: его водитель погиб

Вечером в понедельник, 21 октября, в Искитимском районе Новосибирской области тракторист погиб во время работы в лесу.
В 19:00 в службу 112 поступило сообщение о том, что в лесу Искитимского района перевернулся трактор. Тракторист, который работал на заготовке леса, погиб.
Как сообщили корреспонденту НГС в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области, ДТП случилось в 18:00 вблизи села Усть-Чём — в 8 километрах 300 метрах от дороги.
— Водитель 1962 года рождения (водительских прав не имеет) на тракторе «Беларусь» МТЗ-50 без госномеров при производстве лесных работ по заготовке древесины на выделенной территории совершил непроизвольное опрокидывание, — рассказали в ГИБДД.
В отделении пропаганды добавили, что в результате этого ДТП тракторист погиб. Его тело увезли в морг.
Летом в Искитимском районе также перевернулась «Хонда Аккорд». В результате ДТП один человек погиб, трое детей и один взрослый получили травмы.