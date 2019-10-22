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Происшествия

Посреди леса под Новосибирском перевернулся трактор: его водитель погиб

У тракториста не было водительских прав

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По данным Госавтоинспекции, водительских прав у тракториста не было

По данным Госавтоинспекции, водительских прав у тракториста не было

Вечером в понедельник, 21 октября, в Искитимском районе Новосибирской области тракторист погиб во время работы в лесу.

В 19:00 в службу 112 поступило сообщение о том, что в лесу Искитимского района перевернулся трактор. Тракторист, который работал на заготовке леса, погиб.

Как сообщили корреспонденту НГС в отделении пропаганды управления Госавтоинспекции по Новосибирской области, ДТП случилось в 18:00 вблизи села Усть-Чём — в 8 километрах 300 метрах от дороги.

— Водитель 1962 года рождения (водительских прав не имеет) на тракторе «Беларусь» МТЗ-50 без госномеров при производстве лесных работ по заготовке древесины на выделенной территории совершил непроизвольное опрокидывание, — рассказали в ГИБДД. 

В отделении пропаганды добавили, что в результате этого ДТП тракторист погиб. Его тело увезли в морг.

Водитель трактора погиб при заготовке древесины

Водитель трактора погиб при заготовке древесины

ДТП случилось в 18:00 недалеко от села Усть-Чём

ДТП случилось в 18:00 недалеко от села Усть-Чём

Летом в Искитимском районе также перевернулась «Хонда Аккорд». В результате ДТП один человек погиб, трое детей и один взрослый получили травмы.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

    вопрос
    22 окт 2019 в 10:26

    А насколько законно производилась заготовка древесины?

    789456
    22 окт 2019 в 10:25

    Как правило на таких тракторах по лесу ездят без прав и пьяными!

    Фото пользователя
    22 окт 2019 в 10:28

    Наверно медведи напали.