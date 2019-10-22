Во время пожара на складах в Дзержинском районе погибла женщина

Вечером в понедельник, 21 октября, во время пожара на складах на улице Королёва в Дзержинском районе Новосибирска погибла женщина.
— В ходе разбора завалов после пожара обнаружено тело женщины, следователи СК России выехали на место происшествия, — сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.
Он добавил, что точной информации о возрасте погибшей у него пока нет.
В понедельник, 21 октября, около 17:00 в Дзержинском районе Новосибирска на улице Королёва, 40 загорелся склад. Огонь быстро распространился на площадь около 3 тысяч квадратных метров. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия и снял, как пожарные боролись с крупным возгоранием.
Поздно вечером один из читателей НГС написал в редакцию о том, что в офисе справа от очага пожара осталась девушка: она не успела эвакуироваться.
— Пожарных и сотрудников полиции известили об этом. Были попытки проникнуть в офис. Но было поздно: горела лестница и всё было в огне. На данный момент известно, что до сих пор никого оттуда не выносили, — сообщал читатель.