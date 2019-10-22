Во время пожара на складах в Дзержинском районе погибла женщина

В Следственном комитете подтвердили информацию о гибели женщины во время пожара на Королёва

Вечером в понедельник, 21 октября, во время пожара на складах на улице Королёва в Дзержинском районе Новосибирска погибла женщина.

— В ходе разбора завалов после пожара обнаружено тело женщины, следователи СК России выехали на место происшествия, — сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Он добавил, что точной информации о возрасте погибшей у него пока нет.

В понедельник, 21 октября, около 17:00 в Дзержинском районе Новосибирска на улице Королёва, 40 загорелся склад. Огонь быстро распространился на площадь около 3 тысяч квадратных метров. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия и снял, как пожарные боролись с крупным возгоранием.