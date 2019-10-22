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Происшествия

Во время пожара на складах в Дзержинском районе погибла женщина

После разбора завалов нашли её тело

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В Следственном комитете подтвердили информацию о гибели женщины во время пожара на Королёва

В Следственном комитете подтвердили информацию о гибели женщины во время пожара на Королёва

Вечером в понедельник, 21 октября, во время пожара на складах на улице Королёва в Дзержинском районе Новосибирска погибла женщина.

— В ходе разбора завалов после пожара обнаружено тело женщины, следователи СК России выехали на место происшествия, — сообщил корреспонденту НГС старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Он добавил, что точной информации о возрасте погибшей у него пока нет.

В понедельник, 21 октября, около 17:00 в Дзержинском районе Новосибирска на улице Королёва, 40 загорелся склад. Огонь быстро распространился на площадь около 3 тысяч квадратных метров. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия и снял, как пожарные боролись с крупным возгоранием.

Поздно вечером один из читателей НГС написал в редакцию о том, что в офисе справа от очага пожара осталась девушка: она не успела эвакуироваться. 

— Пожарных и сотрудников полиции известили об этом. Были попытки проникнуть в офис. Но было поздно: горела лестница и всё было в огне. На данный момент известно, что до сих пор никого оттуда не выносили, — сообщал читатель.

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    КОММЕНТАРИИ (7)

    предположение
    22 окт 2019 в 09:38

    может, заметали преступление?

    Фото пользователя
    22 окт 2019 в 09:48

    Надо было дать денег Тамерлану для установки пожарной системы на склады

    прохожий
    22 окт 2019 в 09:45

    Интересно ,откуда этот читатель НГС мог знать ,что там девушка не успела эвакуироваться ,если знал заранее ,то тогда почему службы этого не знали и ведь может спасли бы её.