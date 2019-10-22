Два человека получили травмы в жёстком ночном ДТП возле зоопарка

В ночь на вторник, 22 октября, на улице Жуковского в Заельцовском районе Новосибирска белый седан смяло в жёстком ДТП.
Сообщение о том, что на улице Жуковского рядом с зоопарком случилось ДТП с участием двух машин, поступило в службу «112» в 2:07. По информации службы, в этой аварии пострадали два человека — они оба в тяжёлом состоянии.
Тем временем в социальных сетях появились фото с последствиями этого ДТП. На снимках видно стоящий рядом со столбом разбитый белый седан.
«По словам нашего подписчика, водитель к моменту приезда экипажа ДПС находился без сознания», — сообщает паблик «Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент НГС выясняет подробности случившегося. Получить комментарий городской ГИБДД по этому поводу пока не удалось.
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На прошлой неделе на улице Жуковского случилось смертельное ДТП с участием четырёх машин. В нём погиб водитель «Газели».