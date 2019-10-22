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Искали дочь самостоятельно: в Новосибирске пропала 16-летняя девушка

Она пропала больше недели назад

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Девушка ушла из дома после семейной ссоры

Девушка ушла из дома после семейной ссоры

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о розыске 16-летней Виктории Васильевой — она ушла из дома в Первомайском районе 12 октября после семейной ссоры. С тех пор её местонахождение неизвестно.

— Заявка к нам поступила от родителей, которые занимались поиском дочери самостоятельно и не обращались до этого ни в один из поисковых отрядов, не обращались в полицию. Поисково-спасательный отряд принимает заявки только при наличии заявления в полиции. Это обязательное условие, даже если вопрос касается пропажи подростков. Поэтому некоторое количество времени побеседовав с родными, мы ждали, пока они обратятся в полицию. После мы уже получили разрешение на работу по данной заявке, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.

Поскольку с момента пропажи девушки прошло уже больше недели, волонтёры не объявляли сбор на поиски.

— Мы просто не знаем, куда нам ехать, где проводить оклейку, где проводить опрос. Поэтому сейчас вся наша надежда на оповещение в сети интернет для того, чтобы люди, которые знают о её местонахождении, откликнулись и сообщили либо к нам в отряд, либо в любой отдел полиции, — добавили в поисковом отряде.

Если вы что-либо знаете о местонахождении подростка, позвоните по телефону 8 (800) 700–54–52 или 112. Или сообщите информацию в редакцию по WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.

Вчера в Новосибирске объявили поиски ещё одного подростка — 17-летнего Михаила Виката. Он ушёл из дома 19 октября и пропал.

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Пропал подросток«Лиза Алерт»

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    RыSя
    22 окт 2019 в 01:01

    Дайте самостоятельности дефчонке.Может она не хочет общаться с родаками.

    Анонимно из Канады
    22 окт 2019 в 01:21

    Какая-то глупость. Поисковые отряды не начинают поиск пока нет заявления в полицию. Ну, а зачем вы тогда нужны если подано заявление в полицию? Тогда уже полиция будет искать, это их прямая работа, да и реусрсов у них побольше.
    Вообще складывается впечатление, что все эти поисковые отряды курируются органами МВД ибо работают они уж очень странно "человек нашелся, никакой информации не даем, всем спасибо", при этом если им нужны участники - начинают трубить "кто нам поможет, нужна помощь." Ну кто ж вам поможет если вы так к людям относитесь?