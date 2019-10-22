Искали дочь самостоятельно: в Новосибирске пропала 16-летняя девушка

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о розыске 16-летней Виктории Васильевой — она ушла из дома в Первомайском районе 12 октября после семейной ссоры. С тех пор её местонахождение неизвестно.

— Заявка к нам поступила от родителей, которые занимались поиском дочери самостоятельно и не обращались до этого ни в один из поисковых отрядов, не обращались в полицию. Поисково-спасательный отряд принимает заявки только при наличии заявления в полиции. Это обязательное условие, даже если вопрос касается пропажи подростков. Поэтому некоторое количество времени побеседовав с родными, мы ждали, пока они обратятся в полицию. После мы уже получили разрешение на работу по данной заявке, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.