Искали дочь самостоятельно: в Новосибирске пропала 16-летняя девушка

Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили о розыске 16-летней Виктории Васильевой — она ушла из дома в Первомайском районе 12 октября после семейной ссоры. С тех пор её местонахождение неизвестно.
— Заявка к нам поступила от родителей, которые занимались поиском дочери самостоятельно и не обращались до этого ни в один из поисковых отрядов, не обращались в полицию. Поисково-спасательный отряд принимает заявки только при наличии заявления в полиции. Это обязательное условие, даже если вопрос касается пропажи подростков. Поэтому некоторое количество времени побеседовав с родными, мы ждали, пока они обратятся в полицию. После мы уже получили разрешение на работу по данной заявке, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда Алеся Яблонских.
Поскольку с момента пропажи девушки прошло уже больше недели, волонтёры не объявляли сбор на поиски.
— Мы просто не знаем, куда нам ехать, где проводить оклейку, где проводить опрос. Поэтому сейчас вся наша надежда на оповещение в сети интернет для того, чтобы люди, которые знают о её местонахождении, откликнулись и сообщили либо к нам в отряд, либо в любой отдел полиции, — добавили в поисковом отряде.
Если вы что-либо знаете о местонахождении подростка, позвоните по телефону 8 (800) 700–54–52 или 112. Или сообщите информацию в редакцию по WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.
Вчера в Новосибирске объявили поиски ещё одного подростка — 17-летнего Михаила Виката. Он ушёл из дома 19 октября и пропал.