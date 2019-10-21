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Пожарные ликвидировали открытое горение складов на Королёва

На месте продолжается проливка

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Сотрудники МЧС продолжают работать на месте пожара

Сотрудники МЧС продолжают работать на месте пожара

Пожарные сообщили о том, что открытое горение складов на улице Королёва в Дзержинском районе Новосибирска ликвидировано. 

«В 21:28 ликвидация открытого горения с пожара на ул. Королева, 40. Предположительно проливка продлится до утра, до полной ликвидации», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области. 

Склад на улице Королёва, 40 загорелся днём в понедельник, 21 октября. Огонь быстро распространился на другие здания. Общая площадь горения составила около 3 тысяч квадратных метров. Первые пожарные расчеты прибыли к месту в течение трёх минут. В тушении было задействовано 18 единиц техники и 72 человека личного состава. Пожарный поезд доставил к месту 240 тонн воды. В 19:36 пожар был локализован.

Вам известны подробности или причина пожара? Вы являетесь владельцем, арендатором или работником загоревшегося склада? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram (можно анонимно) по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    21 окт 2019 в 23:36

    Проезжал мимо, вышел и лично поблагодарил пожарных.

    позвони мне позвони
    21 окт 2019 в 23:47

    все мы на этой грани может загорится а может пронесет

    21 окт 2019 в 23:42

    Настолько унылый этот квартал, состоящий из БЦ класса Ж и складов его окружающих...