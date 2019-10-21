Пожарные ликвидировали открытое горение складов на Королёва

Пожарные сообщили о том, что открытое горение складов на улице Королёва в Дзержинском районе Новосибирска ликвидировано.

«В 21:28 ликвидация открытого горения с пожара на ул. Королева, 40. Предположительно проливка продлится до утра, до полной ликвидации», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Склад на улице Королёва, 40 загорелся днём в понедельник, 21 октября. Огонь быстро распространился на другие здания. Общая площадь горения составила около 3 тысяч квадратных метров. Первые пожарные расчеты прибыли к месту в течение трёх минут. В тушении было задействовано 18 единиц техники и 72 человека личного состава. Пожарный поезд доставил к месту 240 тонн воды. В 19:36 пожар был локализован.