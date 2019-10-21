«Там дети бегают»: в Первомайском сквере провалился тротуар

В Первомайском сквере Новосибирска провалились тротуарная плитка и грунт. Из-за этого на месте провала образовалась глубокая яма. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Наталья.
«Я фотографировала сегодня в 11 утра. Ничего не огорожено. Там дети бегают. Дыра находится рядом с канализационным люком. Она глубокая. В выходные её не было», — написала она
Провал находится сразу за краеведческим музеем, в конце сквера.
Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой уточнить, планируется ли огородить провал тротуара и когда будут проведены ремонтные работы на данном участке.
В сентябре жительница Новосибирска и её маленький ребёнок провалились в яму с горячей водой на улице Ядринцевской. Пострадавших доставили в больницу. 2-летний мальчик несколько недель провёл в больнице с ожогами. В начале октября следователи возбудили уголовное дело по данному факту.