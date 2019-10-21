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Город

«Там дети бегают»: в Первомайском сквере провалился тротуар

На месте образовалась глубокая яма

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Место ничем не огорожено

Место ничем не огорожено

В Первомайском сквере Новосибирска провалились тротуарная плитка и грунт. Из-за этого на месте провала образовалась глубокая яма. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Наталья.

«Я фотографировала сегодня в 11 утра. Ничего не огорожено. Там дети бегают. Дыра находится рядом с канализационным люком. Она глубокая. В выходные её не было», — написала она

Провал находится сразу за краеведческим музеем, в конце сквера.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой уточнить, планируется ли огородить провал тротуара и когда будут проведены ремонтные работы на данном участке.

В сентябре жительница Новосибирска и её маленький ребёнок провалились в яму с горячей водой на улице Ядринцевской. Пострадавших доставили в больницу. 2-летний мальчик несколько недель провёл в больнице с ожогами. В начале октября следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

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    КОММЕНТАРИИ (44)

    Фото пользователя
    21 окт 2019 в 23:26

    Зато у нас городские власти ремонтируют каждый год центр. Толку от такого ремонта. Вот на фото плитка вроде свежая, а уже яма. Такое впечатление, что деньги отмывают эти господа через подставные фирмы, которым им самим и принадлежат

    Фото пользователя
    21 окт 2019 в 23:03

    Теперь мэрия будет думать и над ямой. Над люком колодца, где мужик ногу сломал, вторую неделю думает, теперь еще одна тема для раздумий появилась! Ох, тяжела ноша мэрии!

    Фото пользователя
    21 окт 2019 в 23:00

    В мэрии могли бы пооперативнее реагировать на подобные происшествия. А они сидят и смотрят как все рушится у них прям под носом.