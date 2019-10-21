«Там дети бегают»: в Первомайском сквере провалился тротуар

В Первомайском сквере Новосибирска провалились тротуарная плитка и грунт. Из-за этого на месте провала образовалась глубокая яма. Об этом в редакцию НГС сообщила читательница Наталья.

«Я фотографировала сегодня в 11 утра. Ничего не огорожено. Там дети бегают. Дыра находится рядом с канализационным люком. Она глубокая. В выходные её не было», — написала она

Провал находится сразу за краеведческим музеем, в конце сквера.

Корреспондент НГС направила запрос в мэрию с просьбой уточнить, планируется ли огородить провал тротуара и когда будут проведены ремонтные работы на данном участке.