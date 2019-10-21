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В Октябрьском районе без света остались больше тысячи домов

Авария произошла на 15 подстанциях

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По предварительной информации, электричество должны вернуть в дома к 22:30

По предварительной информации, электричество должны вернуть в дома к 22:30

Сегодня, 21 октября, в Новосибирске в Октябрьском районе электричество отключили больше чем в тысяче домов.

По данным сервиса «Мой Новосибирск», аварийное отключение электроэнергии произошло на 15 подстанциях в 20:30. На данный момент без света остаются 1130 домов на улицах Кирова, Выборной, Лобова, Хитровской — в основном это частный сектор Октябрьского района.

Электричество, по данным сервиса, отключили в 20:30

Электричество, по данным сервиса, отключили в 20:30

По предварительной информации, подачу электроэнергии должны восстановить к 22:30.

В начале октября из-за аварии в Советском районе перестали работать светофоры, без света остались жилые дома.

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    КОММЕНТАРИИ (19)

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    21 окт 2019 в 21:27

    На Богаткова пока электричество есть, поручил следить за ситуацией. если что есть генераторы.

    из теплотрассы
    21 окт 2019 в 21:36

    А.Навальный уже вылетел из Майами, прилетит и разберется.

    с богаткова
    21 окт 2019 в 21:28

    Главное отопление, в отключении электроэнергии нет ничего страшного - сейчас все равно вся лягут спать. ну и о чем я неоднократно говорил надо иметь дома бензогенератор ибо отсутствие света это ваши проблемы. не нойте (лещи с собой)