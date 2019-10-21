В Октябрьском районе без света остались больше тысячи домов

По предварительной информации, электричество должны вернуть в дома к 22:30

Сегодня, 21 октября, в Новосибирске в Октябрьском районе электричество отключили больше чем в тысяче домов.

По данным сервиса «Мой Новосибирск», аварийное отключение электроэнергии произошло на 15 подстанциях в 20:30. На данный момент без света остаются 1130 домов на улицах Кирова, Выборной, Лобова, Хитровской — в основном это частный сектор Октябрьского района.