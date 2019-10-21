В Октябрьском районе без света остались больше тысячи домов

Сегодня, 21 октября, в Новосибирске в Октябрьском районе электричество отключили больше чем в тысяче домов.
По данным сервиса «Мой Новосибирск», аварийное отключение электроэнергии произошло на 15 подстанциях в 20:30. На данный момент без света остаются 1130 домов на улицах Кирова, Выборной, Лобова, Хитровской — в основном это частный сектор Октябрьского района.
По предварительной информации, подачу электроэнергии должны восстановить к 22:30.
В начале октября из-за аварии в Советском районе перестали работать светофоры, без света остались жилые дома.