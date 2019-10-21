Что горело этим вечером на улице Королёва: показываем в 10 фотографиях

Сегодня, 21 октября, около 17:00 в Дзержинском районе Новосибирска на улице Королёва, 40 загорелся склад. Огонь быстро распространился на площадь около 3 тысяч квадратных метров. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия и снял, как пожарные боролись с крупным возгоранием.
По словам очевидцев, перед тем как огонь вырвался из-под кровли, они слышали несколько громких хлопков. По сообщению ГУ МЧС по Новосибирской области, на складах хранились газовые баллоны и баллоны с ацетиленом.
Часть крыши из-за пожара рухнула — кирпичи упали на припаркованный рядом автомобиль. Но, по предварительным данным, среди людей нет пострадавших.
По последним данным, площадь пожара составила около 3 тысяч квадратных метров. Для его ликвидации на место происшествия был вызван пожарный поезд, который доставил 240 тонн воды.
Пожарным удалось локализовать возгорание через два с половиной часа после вызова.
— Предположительно, из-за позднего обнаружения и сообщения пожар принял внушительные размеры, огонь распространился по деревянным конструкциям кровли, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Для удаления дыма на место происшествия был выслан автомобиль газодымозащитной службы. Также сейчас на пожаре работает химико-радиометрическая лаборатория, которая проводит непрерывный мониторинг безопасности воздуха.
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