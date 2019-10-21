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Происшествия

Что горело этим вечером на улице Королёва: показываем в 10 фотографиях

Пожар на складе в Дзержинском районе было видно даже с левобережной части города

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Сообщение о пожаре поступило спасателям в 17:16

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 17:16

Сегодня, 21 октября, около 17:00 в Дзержинском районе Новосибирска на улице Королёва, 40 загорелся склад. Огонь быстро распространился на площадь около 3 тысяч квадратных метров. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия и снял, как пожарные боролись с крупным возгоранием.

НГС рассказывал о происшествии в режиме онлайн.

Для тушения были задействованы 19 единиц техники

Для тушения были задействованы 19 единиц техники

Полицейские оперативно перекрыли проезды для посторонних машин

Полицейские оперативно перекрыли проезды для посторонних машин

По словам очевидцев, под кровлей лежало очень много утеплителя, что осложняло тушение

По словам очевидцев, под кровлей лежало очень много утеплителя, что осложняло тушение

По словам очевидцев, перед тем как огонь вырвался из-под кровли, они слышали несколько громких хлопков. По сообщению ГУ МЧС по Новосибирской области, на складах хранились газовые баллоны и баллоны с ацетиленом.

Часть крыши из-за пожара рухнула — кирпичи упали на припаркованный рядом автомобиль. Но, по предварительным данным, среди людей нет пострадавших.

На месте происшествия развернули штаб

На месте происшествия развернули штаб

Часть крыши из-за пожара рухнула — кирпичи упали на припаркованный рядом автомобиль

Часть крыши из-за пожара рухнула — кирпичи упали на припаркованный рядом автомобиль

По последним данным, площадь пожара составила около 3 тысяч квадратных метров. Для его ликвидации на место происшествия был вызван пожарный поезд, который доставил 240 тонн воды.

С пожаром боролись 72 спасателя

С пожаром боролись 72 спасателя

Дым от пожара был виден даже в левобережной части Новосибирска

Дым от пожара был виден даже в левобережной части Новосибирска

Пожарным удалось локализовать возгорание через два с половиной часа после вызова.

— Предположительно, из-за позднего обнаружения и сообщения пожар принял внушительные размеры, огонь распространился по деревянным конструкциям кровли, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Для удаления дыма на место происшествия был выслан автомобиль газодымозащитной службы. Также сейчас на пожаре работает химико-радиометрическая лаборатория, которая проводит непрерывный мониторинг безопасности воздуха.

Пожарным удалось локализовать возгорание через два с половиной часа после вызова

Пожарным удалось локализовать возгорание через два с половиной часа после вызова

Тушить склад непросто — в нём множество перегородок и различных товаров

Тушить склад непросто — в нём множество перегородок и различных товаров

Вам известны подробности или причина пожара? Вы являетесь владельцем, арендатором или работником загоревшегося склада? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram (можно анонимно) по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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    КОММЕНТАРИИ (20)

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    21 окт 2019 в 21:13

    Что горело - не важно и не интересно. Другое дело, что сотрудники ЧОПа обучены тушить пожары и имеют огнетушители.

    Лещ
    21 окт 2019 в 21:19

    Понятно что сгорит! Владельцы помещения только деньги дерут с арендаторов, а на безопасность плевать как и на дорогу к зданию. Может сейчас хоть задумаются собственники здания!!! Жадность, к бедности ребята!

    Точняк
    21 окт 2019 в 21:28

    Это сотрудник ЧОПа окурок бросил, или электронагревательные приборы неправильно использовал.