Что горело этим вечером на улице Королёва: показываем в 10 фотографиях

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 17:16 Фото: Густаво Зырянов / НГС

Сегодня, 21 октября, около 17:00 в Дзержинском районе Новосибирска на улице Королёва, 40 загорелся склад. Огонь быстро распространился на площадь около 3 тысяч квадратных метров. Корреспондент НГС побывал на месте происшествия и снял, как пожарные боролись с крупным возгоранием. НГС рассказывал о происшествии в режиме онлайн.

Для тушения были задействованы 19 единиц техники Фото: Густаво Зырянов / НГС

Полицейские оперативно перекрыли проезды для посторонних машин Фото: Густаво Зырянов / НГС

По словам очевидцев, под кровлей лежало очень много утеплителя, что осложняло тушение Фото: Густаво Зырянов / НГС

По словам очевидцев, перед тем как огонь вырвался из-под кровли, они слышали несколько громких хлопков. По сообщению ГУ МЧС по Новосибирской области, на складах хранились газовые баллоны и баллоны с ацетиленом.

Часть крыши из-за пожара рухнула — кирпичи упали на припаркованный рядом автомобиль. Но, по предварительным данным, среди людей нет пострадавших.

На месте происшествия развернули штаб Фото: Густаво Зырянов / НГС

Часть крыши из-за пожара рухнула — кирпичи упали на припаркованный рядом автомобиль Фото: Густаво Зырянов / НГС

По последним данным, площадь пожара составила около 3 тысяч квадратных метров. Для его ликвидации на место происшествия был вызван пожарный поезд, который доставил 240 тонн воды.

С пожаром боролись 72 спасателя Фото: Густаво Зырянов / НГС

Дым от пожара был виден даже в левобережной части Новосибирска Фото: Густаво Зырянов / НГС

Пожарным удалось локализовать возгорание через два с половиной часа после вызова. — Предположительно, из-за позднего обнаружения и сообщения пожар принял внушительные размеры, огонь распространился по деревянным конструкциям кровли, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Для удаления дыма на место происшествия был выслан автомобиль газодымозащитной службы. Также сейчас на пожаре работает химико-радиометрическая лаборатория, которая проводит непрерывный мониторинг безопасности воздуха.

Пожарным удалось локализовать возгорание через два с половиной часа после вызова Фото: Густаво Зырянов / НГС

Тушить склад непросто — в нём множество перегородок и различных товаров Фото: Густаво Зырянов / НГС