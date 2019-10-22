Атланты держат деньги: известный бизнесмен одолжил 5 млн фирме сына героя СССР и не может вернуть их

Компания «Атлант» находится в новосибирском деловом центре, но, как заметили на ресепшене БЦ, сотрудники этой фирмы на работе появляются не часто Фото: Ольга Бурлакова

Владелец сети стоматологических клиник «Блеск» Дмитрий Воробьёв сообщил у себя на странице в Facebook о долге в несколько миллионов рублей, который ему не отдают в компании «Атлант». Дело находится в Арбитражном суде.

— Я как индивидуальный предприниматель заключил договор с инвестиционным клубом ООО «Атлант», которым руководят Игорь Беневаленский и Игорь Болдырев. В декабре 2017 года мы подписали договор займа, и я перечислил 3 миллиона рублей на счет ООО «Атлант». В 2019 году переговоры о возврате суммы займа в добровольном порядке ни к чему не привели, мне пришлось обратиться к адвокатам, — написал Дмитрий Воробьёв.



Подробнее о конфликте между бизнесменами корреспонденту НГС рассказал защитник Воробьёва — юрист Сергей Беседин. Началось всё, по словам Беседина, с предложения вложить в «Атлант» деньги на один год под 14% годовых.

— Спустя год, в 2018 году, «Атлант» предлагает продлить отношения, и они (Дмитрий Воробьёв и ООО «Атлант») заключают новый договор, по которому деньги, ранее полученные «Атлантом», остаются ещё на год. Проценты не выплачивались. В 2019 году, когда Воробьёву потребовались деньги, он обратился с заявлением прекратить досрочно существующую форму отношений. Ему сказали: «Да, без вопросов. Мы принимаем от тебя заявление, но денег не выплачиваем», — сообщил Сергей Беседин.

Помимо 3 миллионов рублей, которые владелец клиник «Блеск» передал «Атланту» в декабре 2017 года, в декабре 2018 года по договору займа он же перечислил этой компании ещё 2 миллиона рублей под 16% годовых, утверждает юрист. В общей сложности, заявляет Сергей Беседин, «Атлант» должен Воробьёву более 5,5 миллионов рублей.



— Летом 2019 года стало очевидно, что переговоры закончились безрезультатно по обоим займам. Сейчас они являются предметом рассмотрения Арбитражного суда. Мы предложили мировое соглашение и услышали такую позицию: приходите через год. Мол, мы готовы заключить с вами мировое соглашение, но первый платёж будет через год. Это неприемлемые для нас условия. С одной стороны, они говорят: мы денег не брали, а с другой стороны говорят: мы отдадим вам через год первый транш. Воробьёв поэтому и взорвался: «Как так? Есть платёжка, а они говорят, что денег не брали!» — заметил Сергей Беседин.

Вторник, разгар рабочего дня. Дверь офиса № 308 ООО «Атлант» закрыта. Никаких опознавательных табличек, что по этому адресу находится компания, нет

Фото: Ольга Бурлакова

Дмитрий Воробьёв объяснил, почему решил занять такие крупные суммы владельцам компании «Атлант» Игорю Беневаленскому и Игорю Болдыреву.

— Вид очень располагающий, человек в городе известный — сын героя Советского Союза, я говорю про Беневаленского. Болдырев тем более известная личность, — заметил у себя на странице в Facebook Дмитрий Воробьёв.

Юрист Евгения Гришина, представляющая в суде компанию «Атлант», сообщила корреспонденту НГС, что её доверитель от комментариев отказался.

