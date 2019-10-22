22 октября вторник
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 4/10
usd 63.76
eur 71.17

Темы

СЕЙЧАС -2°С
Пробки 4/10
usd 63.76
eur 71.17

Все новости

Все новости
Бизнес
Подробности

Атланты держат деньги: известный бизнесмен одолжил 5 млн фирме сына героя СССР и не может вернуть их

Сейчас дело рассматривается в Арбитражном суде

Поделиться

818
4 Обсудить
Компания «Атлант» находится в новосибирском деловом центре, но, как заметили на ресепшене БЦ, сотрудники этой фирмы на работе появляются не часто

Компания «Атлант» находится в новосибирском деловом центре, но, как заметили на ресепшене БЦ, сотрудники этой фирмы на работе появляются не часто

Владелец сети стоматологических клиник «Блеск» Дмитрий Воробьёв сообщил у себя на странице в Facebook о долге в несколько миллионов рублей, который ему не отдают в компании «Атлант». Дело находится в Арбитражном суде.

— Я как индивидуальный предприниматель заключил договор с инвестиционным клубом ООО «Атлант», которым руководят Игорь Беневаленский и Игорь Болдырев. В декабре 2017 года мы подписали договор займа, и я перечислил 3 миллиона рублей на счет ООО «Атлант». В 2019 году переговоры о возврате суммы займа в добровольном порядке ни к чему не привели, мне пришлось обратиться к адвокатам, — написал Дмитрий Воробьёв.

Подробнее о конфликте между бизнесменами корреспонденту НГС рассказал защитник Воробьёва — юрист Сергей Беседин. Началось всё, по словам Беседина, с предложения вложить в «Атлант» деньги на один год под 14% годовых.

— Спустя год, в 2018 году, «Атлант» предлагает продлить отношения, и они (Дмитрий Воробьёв и ООО «Атлант») заключают новый договор, по которому деньги, ранее полученные «Атлантом», остаются ещё на год. Проценты не выплачивались. В 2019 году, когда Воробьёву потребовались деньги, он обратился с заявлением прекратить досрочно существующую форму отношений. Ему сказали: «Да, без вопросов. Мы принимаем от тебя заявление, но денег не выплачиваем», — сообщил Сергей Беседин.

Помимо 3 миллионов рублей, которые владелец клиник «Блеск» передал «Атланту» в декабре 2017 года, в декабре 2018 года по договору займа он же перечислил этой компании ещё 2 миллиона рублей под 16% годовых, утверждает юрист. В общей сложности, заявляет Сергей Беседин, «Атлант» должен Воробьёву более 5,5 миллионов рублей.

— Летом 2019 года стало очевидно, что переговоры закончились безрезультатно по обоим займам. Сейчас они являются предметом рассмотрения Арбитражного суда. Мы предложили мировое соглашение и услышали такую позицию: приходите через год. Мол, мы готовы заключить с вами мировое соглашение, но первый платёж будет через год. Это неприемлемые для нас условия. С одной стороны, они говорят: мы денег не брали, а с другой стороны говорят: мы отдадим вам через год первый транш. Воробьёв поэтому и взорвался: «Как так? Есть платёжка, а они говорят, что денег не брали!» — заметил Сергей Беседин.

Вторник, разгар рабочего дня. Дверь офиса <nobr class="_">№ 308</nobr> ООО «Атлант» закрыта. Никаких опознавательных табличек, что по этому адресу находится компания, нет<br>

Вторник, разгар рабочего дня. Дверь офиса № 308 ООО «Атлант» закрыта. Никаких опознавательных табличек, что по этому адресу находится компания, нет

Дмитрий Воробьёв объяснил, почему решил занять такие крупные суммы владельцам компании «Атлант» Игорю Беневаленскому и Игорю Болдыреву.

— Вид очень располагающий, человек в городе известный — сын героя Советского Союза, я говорю про Беневаленского. Болдырев тем более известная личность, — заметил у себя на странице в Facebook Дмитрий Воробьёв.

Юрист Евгения Гришина, представляющая в суде компанию «Атлант», сообщила корреспонденту НГС, что её доверитель от комментариев отказался.

Игорь Беневаленский и Игорь Болдырев, по данным «Контур.Фокуса», владеют по 50% ООО «Атлант». Один из основных видов деятельности компании — вложение денег в ценные бумаги. Игорь Беневаленский — предприниматель и сын героя СССР Алексея Беневоленского (или Беневаленского, как было написано в наградном листе). Игорь Болдырев — предприниматель и муж бывшей ведущей телестанции «Мир» и главного редактора журнала «Дорогое удовольствие» Екатерины Степаненко.

В августе НГС рассказал о директоре микрофинансовой организации, который получил 5 лет колонии за обман клиентов почти на 5 миллионов рублей

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

деньги в долгАрбитражный суд

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    Фото пользователя
    22 окт 2019 в 16:25

    Точно как Буратино, надо было больше ещё дать денег
    Жадность непомерная, а если бы предложили им 20 процентов, они бы заняли под 10 процентов, и вложили бы ещё лямов 15-20

    санек
    22 окт 2019 в 16:20

    Клиника "Блеск" вы на себя посмотрите какие вы крахоборы еще те.Весной у меня случился острый пульпит и после снимка мне выставили счет за лечение в размере 25 тысяч за один зуб.В соседней клинике "под ключ" этот же зуб мне вылечили за 8 тысяч плюс полное отбеливание в подарок.Почему у вас цены в три раза завышены???Слава богу,что вы не одни в городе и есть возможность выбрать другую клинику

    789456
    22 окт 2019 в 16:20

    Чо переживает, деньги в надёжных руках, вернут с процентами!