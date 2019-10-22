«Вытаскивали всей улицей»: испуганный котёнок четыре раза прятался в машинах от новых хозяев

Имени у спасённого котёнка пока нет Фото: Александра Мальцева

Жители Новосибирска и области начали находить в своих машинах кошек, которые ищут спасения от холодов. На прошлой неделе одного из таких бездомных котят новосибирцы спасали трижды.

Как нашли котёнка По словам жительницы Новосибирска Александры Мальцевой, вечером в пятницу, 18 октября, из-под внедорожника, припаркованного возле одного из домов в коттеджном посёлке «Берёзки» в Озёрном, раздалось мяуканье. Хозяина машины дома не было, и соседи — как взрослые, так и дети — попытались сами достать котёнка, который забился под автомобиль.

— Стали вытаскивать всей улицей. Мы его так выгоняли бурно: один мужчина вообще залез под машину и начал руками во всех местах шерудить, — рассказала Александра Мальцева, которая в тот вечер была в «Берёзках» в гостях у сестры.

По её словам, после этого котёнок сам выскочил из-под машины — предположительно, его напугали звуки. Но на этом охота за зверьком не закончилась, так как он побежал к машине по соседству — на этот раз к той, которая принадлежит Александре Мальцевой. Котёнок спрятался под автомобилем и, как выяснилось позже, пролез в двигательный отсек. Когда капот открыли, малыш сидел между корпусом машины и стенкой двигателя.

— В общем, мы его вытащили и решили, что всё не просто так: это судьба. Мы его решили забрать домой, — говорит Александра, которая стала одной из новых хозяев кота.

Побег после ветеринарной клиники На следующий день новые владельцы повезли котёнка в ветеринарную клинику на улице Ленинградской в Октябрьском районе Новосибирска.

— После ветеринарной клиники выходим, он вырывается из рук и опять залазит под машину, под вообще чужую, где нет даже сигнализации, — рассказала Александра Мальцева.

Котёнок четыре раза прятался от новых хозяев Фото: Александра Мальцева

По её словам, выманить котёнка сразу не удалось, несмотря на то что хозяева аккуратно водили под седаном палочками и веточками, предлагали малышу еду и ползали рядом с автомобилем. Из-за низкой посадки машины пролезть под неё слишком далеко не получалось. В итоге примерно через 40 минут к машине подошла её хозяйка, заметившая чужих людей возле своего авто. Она тоже стала оказывать помощь в поисках котёнка, но тот из-под машины так и не вышел.

В итоге участники спасательной операции подняли домкратом заднюю часть машины и наконец-то извлекли малыша, который прятался возле карданного вала.

Потерялся в хозяйской машине По словам хозяйки котёнка, после происшествия возле ветклиники они поехали домой и по пути решили заглянуть в зоомагазин, чтобы купить питомцу лоток и еду. В этом месте котёнок снова потерялся.

— Когда мы выходили, оставили его в машине. Приходим, а в машине его нет. Мы его и звали, и давай соседние машины осматривать, слушать, где он. В общем, распереживались, его не нашли, в машине тишина, мы думали, что, видимо, сквозанул и убежал через дверь, когда мы выходили. В расстроенных чувствах легли спать: всё, кота нет. Наутро просыпаемся — в машине кучки наделаны, — сообщила Александра.



Так хозяева поняли, что котёнок прячется где-то в машине.

— В обивке, я не знаю, под рулём или где-то внутри — там же в машине много мест всяких. В общем мы его выкуривали, нам разбирали панели и оттуда, из-под руля, вытащили его. Доставил хлопот, конечно. Умный, ещё больше его только полюбила, — говорит Александра.

По её словам, котёнку около полутора месяцев, это мальчик, он очень худой, но нежный и ласковый. Имени у малыша пока нет, так как мнения членов семьи по этому поводу расходятся:

— Ребёнок хочет одно имя, взрослые хотят другое имя. Предположительно будет Купером либо Симбой, — заключила хозяйка котёнка.



Котёнку около полутора месяцев Фото: Александра Мальцева