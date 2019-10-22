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Милота

«Вытаскивали всей улицей»: испуганный котёнок четыре раза прятался в машинах от новых хозяев

Сейчас котёнку выбирают имя — его назовут Симбой или Купером

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Имени у спасённого котёнка пока нет

Имени у спасённого котёнка пока нет

Жители Новосибирска и области начали находить в своих машинах кошек, которые ищут спасения от холодов. На прошлой неделе одного из таких бездомных котят новосибирцы спасали трижды. 

Как нашли котёнка

По словам жительницы Новосибирска Александры Мальцевой, вечером в пятницу, 18 октября, из-под внедорожника, припаркованного возле одного из домов в коттеджном посёлке «Берёзки» в Озёрном, раздалось мяуканье. Хозяина машины дома не было, и соседи — как взрослые, так и дети — попытались сами достать котёнка, который забился под автомобиль.

— Стали вытаскивать всей улицей. Мы его так выгоняли бурно: один мужчина вообще залез под машину и начал руками во всех местах шерудить, — рассказала Александра Мальцева, которая в тот вечер была в «Берёзках» в гостях у сестры.

По её словам, после этого котёнок сам выскочил из-под машины — предположительно, его напугали звуки. Но на этом охота за зверьком не закончилась, так как он побежал к машине по соседству — на этот раз к той, которая принадлежит Александре Мальцевой. Котёнок спрятался под автомобилем и, как выяснилось позже, пролез в двигательный отсек. Когда капот открыли, малыш сидел между корпусом машины и стенкой двигателя.

— В общем, мы его вытащили и решили, что всё не просто так: это судьба. Мы его решили забрать домой, — говорит Александра, которая стала одной из новых хозяев кота.

Побег после ветеринарной клиники

На следующий день новые владельцы повезли котёнка в ветеринарную клинику на улице Ленинградской в Октябрьском районе Новосибирска.

— После ветеринарной клиники выходим, он вырывается из рук и опять залазит под машину, под вообще чужую, где нет даже сигнализации, — рассказала Александра Мальцева.

Котёнок четыре раза прятался от новых хозяев

Котёнок четыре раза прятался от новых хозяев

По её словам, выманить котёнка сразу не удалось, несмотря на то что хозяева аккуратно водили под седаном палочками и веточками, предлагали малышу еду и ползали рядом с автомобилем. Из-за низкой посадки машины пролезть под неё слишком далеко не получалось. В итоге примерно через 40 минут к машине подошла её хозяйка, заметившая чужих людей возле своего авто. Она тоже стала оказывать помощь в поисках котёнка, но тот из-под машины так и не вышел.

В итоге участники спасательной операции подняли домкратом заднюю часть машины и наконец-то извлекли малыша, который прятался возле карданного вала.

Потерялся в хозяйской машине

По словам хозяйки котёнка, после происшествия возле ветклиники они поехали домой и по пути решили заглянуть в зоомагазин, чтобы купить питомцу лоток и еду. В этом месте котёнок снова потерялся.

— Когда мы выходили, оставили его в машине. Приходим, а в машине его нет. Мы его и звали, и давай соседние машины осматривать, слушать, где он. В общем, распереживались, его не нашли, в машине тишина, мы думали, что, видимо, сквозанул и убежал через дверь, когда мы выходили. В расстроенных чувствах легли спать: всё, кота нет. Наутро просыпаемся — в машине кучки наделаны, — сообщила Александра.

Так хозяева поняли, что котёнок прячется где-то в машине.

— В обивке, я не знаю, под рулём или где-то внутри — там же в машине много мест всяких. В общем мы его выкуривали, нам разбирали панели и оттуда, из-под руля, вытащили его. Доставил хлопот, конечно. Умный, ещё больше его только полюбила, — говорит Александра.

По её словам, котёнку около полутора месяцев, это мальчик, он очень худой, но нежный и ласковый. Имени у малыша пока нет, так как мнения членов семьи по этому поводу расходятся:

— Ребёнок хочет одно имя, взрослые хотят другое имя. Предположительно будет Купером либо Симбой, — заключила хозяйка котёнка.

Котёнку около полутора месяцев

Котёнку около полутора месяцев

Ранее спасатели обратились к новосибирцам с просьбой проверять свои машины в мороз, так как в двигательном отсеке могут прятаться котята.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    555
    22 окт 2019 в 07:36

    Люди пустили счастье в дом! Котейке и всей семье - здоровья и радости!

    Фото пользователя
    22 окт 2019 в 07:52

    Надо было завести машину - сам бы выпрыгнул от страха.