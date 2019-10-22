«Это будет прецедент для здравоохранения». Стали известны причины временного закрытия «Сосновки»

Лес на территории ЗАО «Сосновка» Фото: Мария Тищенко / НГС

В новосибирском санатории «Сосновка» объяснили причины временного закрытия, которое произошло в начале октября. Ранее НГС узнал, что там происходит переформатирование деятельности со смещением вектора в сторону кардиореабилитации, а возобновление работы по направлению санаторно-курортного лечения и отдыха ожидается к декабрю 2019 года.

Клиника Мешалкина купила санаторий? На сайте самой «Сосновки» никакой информации о приостановлении работы не было, поэтому читатели НГС просили разобраться и узнать, почему на территорию больше не пускают отдыхать. Некоторые писали, что санаторий якобы выкупила клиника Мешалкина. Замдиректора клиники Мешалкина по экономике и развитию Артём Пухальский эту информацию не подтвердил.



— Клиника Мешалкина арендовала часть помещений в ЗАО «Сосновка», где будет отделение медицинской реабилитации пациентов с соматическими заболеваниями, — объяснил Артём Пухальский.

Это отделение будет принимать не только клиентов клиники Мешалкина, но и пациентов из всех региональных сосудистых центров, которых в городе три, и первичных сосудистых отделений (их около 12). То есть всех новосибирцев, которым нужна кардиореабилитация. Для пациентов это бесплатно — оплачиваться будет за счёт территориальной программы обязательного медицинского страхования.

— Это будет прецедент для российского здравоохранения, когда в одном учреждении смогут наблюдать пациента от первичного обращения, постановки диагноза, до наблюдения его в отдалённом постоперационном периоде. Мы будем принимать пациентов не только сразу после стационаров, так называемый второй этап реабилитации, но и через год и более — третий этап реабилитации, который мы тоже будем реализовывать, — рассказал Артём Пухальский.

По его словам, раньше эта территория была всесоюзной здравницей кардиологического профиля с определённым климатическими условиями, поэтому в клинике Мешалкина рассчитывают использовать весь потенциал территории.



Когда откроется новое отделение Клиника арендовала только девяти- и четырёхэтажное здания, а все остальные здания комплекса «Сосновка» остаются в его ведении. Договор аренды подписан в начале октября, сейчас клиника получает лицензию на этот адрес.

— После получения лицензии мы начинаем там работать как клиника Мешалкина, но не во всём комплексе зданий, мы берём только часть. Первых пациентов мы планируем принять в начале ноября, — добавил Пухальский. По его информации, «Сосновка» сейчас подала заявку о прекращении медицинской лицензии.

— В будущем, если это соседствование будет полезным и у нас появятся дополнительные возможности для оказания медицинской помощи, гости «Сосновки» смогут получать медицинские услуги у нас. Но это на уровне идеи, поскольку мы пока в ближайшее время не планируем работать в рамках платных услуг: мы сейчас работаем полностью в рамках системы обязательного медицинского страхования, — заключил Артём Пухальский. Генеральный директор ЗАО «Сосновка» Михаил Латышев подтвердил, что «Сосновка» останется оператором гостиничных услуг, а клиника Мешалкина будет оказывать медицинские услуги после начала работы отделения.