Были слышны сильные хлопки, обвалилась крыша, кирпичами завалило машину: пожар на Королёва (онлайн)

В соцсетях появилась информация, что в горящем здании осталась одна из сотрудниц склада. В ГУ МЧС по Новосибирской области опровергли эти данные, а также сообщение об увеличении площади пожара.
— Площадь пожара на данный момент уточняется, — добавили в ведомстве.
По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, из-за обрушения крыши склада пострадал рядом припаркованный седан ГАЗ-3110. Кирпичи смяли крышу и капот автомобиля.
Очевидец сообщила, что пожарные сейчас пытаются проникнуть внутрь помещения.
— Я наблюдаю из окна соседнего здания. Но потушить не могут. И ещё на крыше режут что-то газорезкой, видимо, пытаются в какие-то помещения проникнуть, — рассказала корреспонденту НГС очевидица пожара Дарья Горбылева.
Перед тем как разгорелся пожар, очевидцы слышали несколько хлопков.
— Я работаю в 40-м корпусе. Первые признаки пожара мы увидели ещё в 16 часов. В этом здании очень много организаций: СТО, склады мебели, ткани, компании по обработке металла. Пожарные ехали долго, сигналили — видимо, были сложности с проездом из-за припаркованных автомашин. Были слышны хлопки громкие, наверное, взрывались газовые баллоны. Пламя очень высоко горело. До сих пор все полыхает на всей протяженности здания, крыша обвалилась, — рассказала корреспонденту НГС сотрудница одной из соседних с горящим зданием фирм, Дарья Горбылева.
Огонь, по словам очевидцев, пока полыхает только на складской части помещения, но уже подбирается к офисной территории.
— Пожарные пытаются остановить огонь. Наша компания находится в офисной части, а возгорание началось в производственной части. До сих пор огонь видно, зарево целое. Там что-то рушилось, вроде бы перекрытия — но взрыва не слышал. Крышу проливают, чтобы не допустить дальше распространения огня. Но как будет — не знаю. До офисной части осталось примерно метров 40–50, — рассказал корреспонденту НГС представитель компании «Онлайн технологии».
По данным сервиса 2GIS, в горящем здании работали 23 организации. В основном это производственно-торговые компании, а также СТО.
Пока непонятно, почему начался пожар.
— Рядом с мебельным складом, там полимерная окраска. Плюс на крыше лежало очень много утеплителя, возможно, какие-то работы проводили. За этим мебельным складом через тонкую стенку — цех по металлообработке. От чего угодно могло загореться, — рассказал корреспонденту НГС очевидец пожара Иван.
Пожарные продолжают бороться с открытым огнём.
— Здание горит почти полностью. Пожарные тушат (очень много машин). Те, кто потерял бизнес, стоят и смотрят. Расстроены очень, — рассказал очевидец пожара.
Читатели сообщают, что пожар на складе видно даже через Обь.
— Вид на пожар с ЖК «Венеция», — прислал видео в редакцию читатель.
Читательница НГС Надежда прислала фото с места пожара.
— Пожар рядом со зданием Королёва, 40 к. 1. По всей видимости, неудачно поменяли крышу, что-то пошло не так, — написала читательница Надежда.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на складе частично обрушилась крыша. В тушении пожара задействованы 19 единиц техники.
— Данных о погибших и пострадавших не поступало. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. На месте находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, руководство тушением и координацией работы подразделений из разных районов города осуществляет служба пожаротушения.
Появилось видео с места пожара — ролики в редакцию прислал читатель, который сейчас находится на месте происшествия.
Сейчас дым видно с разных частей Дзержинского района.
На фото, которые очевидцы сделали вблизи, видно пламя.
Очевидцы наблюдают пожар из разных районов города. Дым видно с левого берега.
В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что по адресу Королёва, 40 горит склад с мебелью.
— На Королёва, 40 производственные склады — там огромный пожар. Это не жилой дом, это бывший «Точмаш», — такое сообщение поступило в службу 112.