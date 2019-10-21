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Были слышны сильные хлопки, обвалилась крыша, кирпичами завалило машину: пожар на Королёва (онлайн)

Огонь охватил склады с мебелью

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Столб серо-черного дыма видно из разных районов Новосибирска. Этот кадр сделан с Красного проспекта

Столб серо-черного дыма видно из разных районов Новосибирска. Этот кадр сделан с Красного проспекта

Этим вечером, 21 октября, в Дзержинском районе Новосибирска загорелись склады — над городом поднялся столб чёрного дыма.

— В Дзержинском районе что-то горит. По Ипподромской едут пожарные машины, — написал в редакцию читатель.

Что именно случилось в том районе — рассказываем в режиме онлайн.

Вам известны подробности или причина пожара? Вы являетесь владельцем, арендатором или работником загоревшегося склада? Свяжитесь с редакцией НГС через WhatsApp, Viber и Telegram (можно анонимно) по номеру 8 923 157–00–00, а также через почту news@ngs.ru или кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Александра Бруня

В соцсетях появилась информация, что в горящем здании осталась одна из сотрудниц склада. В ГУ МЧС по Новосибирской области опровергли эти данные, а также сообщение об увеличении площади пожара.

— Площадь пожара на данный момент уточняется, — добавили в ведомстве. 

Александра Бруня

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, из-за обрушения крыши склада пострадал рядом припаркованный седан ГАЗ-3110. Кирпичи смяли крышу и капот автомобиля.

Александра Бруня

Очевидец сообщила, что пожарные сейчас пытаются проникнуть внутрь помещения.

— Я наблюдаю из окна соседнего здания. Но потушить не могут. И ещё на крыше режут что-то газорезкой, видимо, пытаются в какие-то помещения проникнуть, — рассказала корреспонденту НГС очевидица пожара Дарья Горбылева.

Александра Бруня

Перед тем как разгорелся пожар, очевидцы слышали несколько хлопков.

— Я работаю в 40-м корпусе. Первые признаки пожара мы увидели ещё в 16 часов. В этом здании очень много организаций: СТО, склады мебели, ткани, компании по обработке металла. Пожарные ехали долго, сигналили — видимо, были сложности с проездом из-за припаркованных автомашин. Были слышны хлопки громкие, наверное, взрывались газовые баллоны. Пламя очень высоко горело. До сих пор все полыхает на всей протяженности здания, крыша обвалилась, — рассказала корреспонденту НГС сотрудница одной из соседних с горящим зданием фирм, Дарья Горбылева.

Александра Бруня

Огонь, по словам очевидцев, пока полыхает только на складской части помещения, но уже подбирается к офисной территории.

— Пожарные пытаются остановить огонь. Наша компания находится в офисной части, а возгорание началось в производственной части. До сих пор огонь видно, зарево целое. Там что-то рушилось, вроде бы перекрытия — но взрыва не слышал. Крышу проливают, чтобы не допустить дальше распространения огня. Но как будет — не знаю. До офисной части осталось примерно метров 40–50, — рассказал корреспонденту НГС представитель компании «Онлайн технологии».

Александра Бруня

По данным сервиса 2GIS, в горящем здании работали 23 организации. В основном это производственно-торговые компании, а также СТО.

Александра Бруня

Пока непонятно, почему начался пожар.

— Рядом с мебельным складом, там полимерная окраска. Плюс на крыше лежало очень много утеплителя, возможно, какие-то работы проводили. За этим мебельным складом через тонкую стенку — цех по металлообработке. От чего угодно могло загореться, — рассказал корреспонденту НГС очевидец пожара Иван.

Александра Бруня

Пожарные продолжают бороться с открытым огнём.

— Здание горит почти полностью. Пожарные тушат (очень много машин). Те, кто потерял бизнес, стоят и смотрят. Расстроены очень, — рассказал очевидец пожара.

Александра Бруня

Читатели сообщают, что пожар на складе видно даже через Обь.

— Вид на пожар с ЖК «Венеция», — прислал видео в редакцию читатель.

Александра Бруня

Читательница НГС Надежда прислала фото с места пожара.

— Пожар рядом со зданием Королёва, 40 к. 1. По всей видимости, неудачно поменяли крышу, что-то пошло не так, — написала читательница Надежда.

На крыше работают пожарные

На крыше работают пожарные

Александра Бруня

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что на складе частично обрушилась крыша. В тушении пожара задействованы 19 единиц техники.

— Данных о погибших и пострадавших не поступало. По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 1000 квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли. На месте находится оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области, руководство тушением и координацией работы подразделений из разных районов города осуществляет служба пожаротушения.

Александра Бруня

Появилось видео с места пожара — ролики в редакцию прислал читатель, который сейчас находится на месте происшествия.

Александра Бруня
Дым поднимается столбом со склада

Дым поднимается столбом со склада

Сейчас дым видно с разных частей Дзержинского района.

Елена Громкова

На фото, которые очевидцы сделали вблизи, видно пламя.

Елена Громкова

Очевидцы наблюдают пожар из разных районов города. Дым видно с левого берега.

Елена Громкова

В пресс-службе ГУ МЧС по НСО сообщили, что по адресу Королёва, 40 горит склад с мебелью.

— На Королёва, 40 производственные склады — там огромный пожар. Это не жилой дом, это бывший «Точмаш», — такое сообщение поступило в службу 112.

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    КОММЕНТАРИИ (58)

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    21 окт 2019 в 18:02

    Финал развала всех заводов (из-за путинской "стабильности") будет такой. Всё сгорит к чёртовой бабушке.

    1984
    21 окт 2019 в 17:54

    Довелось недавно ездить по территории этого советского наследия. Очень удручающе. Дорог нет. Все разваливается. Собственники сдают в аренду, но не следят за состоянием. Закономерный итог

    21 окт 2019 в 18:16

    Бандюги-бездельники отхапали себе на приватизации советские предприятия, развалили производство, сдали под аренду площади. Разумеется, никаких вложений на протяжении 25 лет. Со временем все развалится-сгорит. А деньги вложены где-то за границей.