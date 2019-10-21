Были слышны сильные хлопки, обвалилась крыша, кирпичами завалило машину: пожар на Королёва (онлайн)

Огонь, по словам очевидцев, пока полыхает только на складской части помещения, но уже подбирается к офисной территории.

— Пожарные пытаются остановить огонь. Наша компания находится в офисной части, а возгорание началось в производственной части. До сих пор огонь видно, зарево целое. Там что-то рушилось, вроде бы перекрытия — но взрыва не слышал. Крышу проливают, чтобы не допустить дальше распространения огня. Но как будет — не знаю. До офисной части осталось примерно метров 40–50, — рассказал корреспонденту НГС представитель компании «Онлайн технологии».