Уйдёт почти вся зарплата: Новосибирск вошёл в тройку мегаполисов с самой дорогой заменой шин на зиму

Чтобы поменять летнюю резину на зимнюю, новосибирцам нужно в среднем 27 900 рублей

— Аналитики сервиса сравнили предложения в магазинах 316 торговых сетей и определили самый распространённый радиус шин — R16. Затем рассчитали среднюю цену четырёх шипованных шин этого радиуса для всех представленных моделей. Показатель суммировали со средней стоимостью шиномонтажа в 15 городах-миллионниках, — рассказали авторы исследования.

К такому выводу пришли аналитики компании 2ГИС, подсчитавшие, сколько денег тратят на замену резины водители из разных городов-миллионников. За основу исследования специалисты взяли цены на зимние шины в офлайн-магазинах и среднюю стоимость шиномонтажа.

Новосибирск вошёл в тройку российских мегаполисов с самыми высокими ценами на подготовку машин к зиме.

Как показали подсчёты, новосибирским водителям покупка зимней резины и шиномонтаж обходятся в среднем в 27 900 рублей.

Эта стоимость оказалась незначительно ниже уровня средней зарплаты — всего на 4,4 тысячи рублей. В конце сентября аналитики РИА Рейтинг приводили данные Росстата, согласно которым в Новосибирской области среднемесячная зарплата за первое полугодие 2019 года составила 32 тысячи 341 рубль.

Между тем по стоимости покупки и замены зимней резины Новосибирск занимает третье место в рейтинге мегаполисов с самой высокой стоимостью подготовки машин к зиме. Больше всего на замену резины приходится тратить москвичам — в среднем по 30 600 рублей. Чуть дешевле подготовка авто к зиме обходится в Санкт-Петербурге — 28 500 рублей.

Замыкает рейтинг Волгоград (15-е место) со средним чеком на покупку и установку новой резины в 25 600 рублей.



В среднем подготовить машину к зиме в крупных городах России можно за 27 100 рублей.



Дополнительно аналитики 2ГИС составили список самых распространённых моделей зимних шин в каждом городе. В основу рейтинга легло число предложений в магазинах. Как показало исследование, в Новосибирске в продаже чаще всего можно встретить бюджетные российские шины Cordiant (модель Snow Cross) на колёса небольшого диаметра — R14.

