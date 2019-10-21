Сказал, что его пасут возле дома: в Новосибирске пропал 17-летний подросток

В Новосибирске полиция и волонтёры ищут 17-летнего Михаила Виката — он ушёл из дома 19 октября и пропал.
— Был одет: черная куртка (парка), серая футболка, серые спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. Особые приметы: татуировки на руках и ноге, — сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.
Мама пропавшего Надежда Викат рассказала корреспонденту НГС, что в день исчезновения Михаил очень нервничал, но с ней не ссорился.
— Весь день в пятницу сидел дома и никуда не выходил. По нему было видно, что он взволнован. Когда он мне сказал, что внизу стоит машина, что, скорее всего, это его пасут. Что, как, о чем, почему — никаких объяснений толком от него я не добилась, — объяснила Викат.
По словам женщины, Михаил сказал, что в машине у подъезда сидит его бывший друг со знакомым. Ночью 19 октября он вышел из квартиры.
— Вышел в домашней одежде, накинул только куртку, сел в подъехавшую машину. Мне он сказал, что вернётся минут через 15–20 максимум. Я выглянула в форточку. Мы живём на седьмом этаже. Вот с седьмого этажа я видела, что он вышел из подъезда и сел в белую машину. По виду иномарка, — рассказала Надежда Викат.
Она добавила, что оперативники уже изъяли системный блок компьютера Михаила.
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