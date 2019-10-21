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Происшествия

Сказал, что его пасут возле дома: в Новосибирске пропал 17-летний подросток

В день исчезновения пропавший сел в подъехавшую к подъезду машину

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Михаил ушёл из дома 19 октября. По словам его мамы, он вышел на улицу в домашней одежде, сел в машину и пропал

Михаил ушёл из дома 19 октября. По словам его мамы, он вышел на улицу в домашней одежде, сел в машину и пропал

В Новосибирске полиция и волонтёры ищут 17-летнего Михаила Виката — он ушёл из дома 19 октября и пропал.

— Был одет: черная куртка (парка), серая футболка, серые спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. Особые приметы: татуировки на руках и ноге, — сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Мама пропавшего Надежда Викат рассказала корреспонденту НГС, что в день исчезновения Михаил очень нервничал, но с ней не ссорился.

— Весь день в пятницу сидел дома и никуда не выходил. По нему было видно, что он взволнован. Когда он мне сказал, что внизу стоит машина, что, скорее всего, это его пасут. Что, как, о чем, почему — никаких объяснений толком от него я не добилась, — объяснила Викат. 

По словам женщины, Михаил сказал, что в машине у подъезда сидит его бывший друг со знакомым. Ночью 19 октября он вышел из квартиры.

— Вышел в домашней одежде, накинул только куртку, сел в подъехавшую машину. Мне он сказал, что вернётся минут через 15–20 максимум. Я выглянула в форточку. Мы живём на седьмом этаже. Вот с седьмого этажа я видела, что он вышел из подъезда и сел в белую машину. По виду иномарка, — рассказала Надежда Викат.

Она добавила, что оперативники уже изъяли системный блок компьютера Михаила.

Если вы что-либо знает о местонахождении подростка, позвоните по телефону 8 (800) 700–54–52 или 112. Или сообщите информацию в редакцию по WhatsApp по номеру 8 923 157–00–00.

В субботу в Новосибирске нашли живым пропавшего 15-летнего школьникаперед пропажей он взял с собой рюкзак. Сперва его искали без распространения ориентировок.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    21 окт 2019 в 17:22

    17 лет, татуировки... Тьфу, сромота

    Фото пользователя
    21 окт 2019 в 17:09

    А номер машины не записала? Надо было номер записать.

    Джек
    21 окт 2019 в 17:11

    наркотики?