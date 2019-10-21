Сказал, что его пасут возле дома: в Новосибирске пропал 17-летний подросток

Михаил ушёл из дома 19 октября. По словам его мамы, он вышел на улицу в домашней одежде, сел в машину и пропал

В Новосибирске полиция и волонтёры ищут 17-летнего Михаила Виката — он ушёл из дома 19 октября и пропал.

— Был одет: черная куртка (парка), серая футболка, серые спортивные штаны, черные кроссовки с белой подошвой. Особые приметы: татуировки на руках и ноге, — сообщили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске.

Мама пропавшего Надежда Викат рассказала корреспонденту НГС, что в день исчезновения Михаил очень нервничал, но с ней не ссорился.



— Весь день в пятницу сидел дома и никуда не выходил. По нему было видно, что он взволнован. Когда он мне сказал, что внизу стоит машина, что, скорее всего, это его пасут. Что, как, о чем, почему — никаких объяснений толком от него я не добилась, — объяснила Викат.