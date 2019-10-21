Шумело на площади Ленина и вокзалах: в Новосибирске завыли сирены

В понедельник, 21 октября, в Новосибирске были слышны сирены — в городе проверили систему оповещения.
После 15:40 в центре города жители слушали, как звучат сирены, только несколько секунд — во время прошлых тренировок сирены звучали продолжительнее.
Всего проверка в городе заняла 20 минут. Звук можно было услышать на 9 станциях метро и 3 вокзалах, в аэропорту Толмачёво и на площади Ленина. Параллельно с проверкой сирен на 57 видеоэкранах города появилось сообщение о том, что проверка учебная.
Тренировка нужна для усовершенствования практических навыков диспетчерских служб, проверки каналов связи и работоспособности всех типов аппаратуры, а также готовности ответственных к организации и проведению оповещения.
Вы слышали сегодня вой сирен?
Системы оповещения в городе проверяют несколько раз в году — например, такая же тренировка была в апреле.