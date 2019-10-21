21 октября понедельник
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 63.95
eur 71.13

Темы

СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 63.95
eur 71.13

Все новости

Все новости
Город

Шумело на площади Ленина и вокзалах: в Новосибирске завыли сирены

Вместе с сиренами в городе проверили различные каналы связи и диспетчерские

Поделиться

487
3 Обсудить
Проверки систем оповещения проходят в Новосибирске раз в квартал

Проверки систем оповещения проходят в Новосибирске раз в квартал

В понедельник, 21 октября, в Новосибирске были слышны сирены — в городе проверили систему оповещения.

После 15:40 в центре города жители слушали, как звучат сирены, только несколько секунд — во время прошлых тренировок сирены звучали продолжительнее. 

Всего проверка в городе заняла 20 минут. Звук можно было услышать на 9 станциях метро и 3 вокзалах, в аэропорту Толмачёво и на площади Ленина. Параллельно с проверкой сирен на 57 видеоэкранах города появилось сообщение о том, что проверка учебная.

Тренировка нужна для усовершенствования практических навыков диспетчерских служб, проверки каналов связи и работоспособности всех типов аппаратуры, а также готовности ответственных к организации и проведению оповещения.

Звук был слышен несколько секунд

Вы слышали сегодня вой сирен?

    Системы оповещения в городе проверяют несколько раз в году — например, такая же тренировка была в апреле.

    По теме

    ТЕКСТ

    ТЕГИ

    сиреныпроверка

    оцените материал

      Поделиться

      Поделиться

      Увидели опечатку?
      Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

      КОММЕНТАРИИ (3)

      Иван
      21 окт 2019 в 16:32

      Уже во многих городах проводили опрос на улице: "Что вы будете делать, в случае боевой сирены и реальной опасности?" Все до единого ответили: "не знаем, наверное ничего"...

      Фывап
      21 окт 2019 в 16:29

      Несколько жалких секунд - да они издеваются. Почему добропорядочный новосибирец не может насладиться воем сирен хотя бы в течение двух часов?

      Аня
      21 окт 2019 в 16:28

      Когда они понадобятся - на них никто не обратит внимания. Программа в действии...