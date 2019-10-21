Шумело на площади Ленина и вокзалах: в Новосибирске завыли сирены

Проверки систем оповещения проходят в Новосибирске раз в квартал

В понедельник, 21 октября, в Новосибирске были слышны сирены — в городе проверили систему оповещения.



После 15:40 в центре города жители слушали, как звучат сирены, только несколько секунд — во время прошлых тренировок сирены звучали продолжительнее.

Всего проверка в городе заняла 20 минут. Звук можно было услышать на 9 станциях метро и 3 вокзалах, в аэропорту Толмачёво и на площади Ленина. Параллельно с проверкой сирен на 57 видеоэкранах города появилось сообщение о том, что проверка учебная.