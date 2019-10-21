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Развлечения

«Меня трясло минут 30»: новосибирец вытащил из Обского моря гигантского судака

Рассказываем, сколько весит судак, и почему рыбак Евгений Арбенин едва не закурил, выловив его

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По словам новосибирца, это его самый крупный улов за всё время увлечения рыбалкой

По словам новосибирца, это его самый крупный улов за всё время увлечения рыбалкой

Новосибирец Евгений Арбенин выловил в Обском море судака весом больше 10 килограммов.

— Мы его забрали — как-никак целых 10 килограммов диетического мяса. Сделали из него филе. Пожарили и отпраздновали такую добычу, частично его употребили уже в тот же вечер дома. Очень вкусный, сочный судак, — рассказал корреспонденту НГС житель Новосибирска Евгений Арбенин.

По словам новосибирца, этот трофей он поймал на спиннинг в субботу, 19 октября, во время рыбалки с лодки между Усть-Алеусом и Спирино в Ордынском районе. Рыбаку удалось вытащить два крупных судака подряд: один из них потянул на 4 килограмма, другой оказался в два с половиной раза больше. Чтобы преодолеть сопротивление этой рыбины и достать её из воды, новосибирцу понадобилось около 10 минут.

«Передать словами, тем более текстом чувства в момент вываживания и после передать невозможно. Я даже закричать толком не смог, получилось только промычать что-то невнятно типа "охренеть", "ё-моё", "да как же это так", ну и всё в таком духе. Трясло минут 30. Чуть курить не начал, хотя бросил полгода как и вам советую», — описал свои эмоции Евгений на форуме новосибирских рыбаков FishingSib.

Евгений Арбенин уточнил корреспонденту НГС, что увлекается рыбалкой около 10 лет, но это его самый крупный улов. Голову 10-килограммового судака рыбак заморозил и позже отдаст умельцам, которые смогут сделать из неё чучело. Его новосибирец планирует повесить на стену. 

По словам Евгения, теперь у него осталось две рыбацких мечты — поймать нельму и сазана в Обском море.

Из головы огромного судака новосибирец планирует сделать чучело

Из головы огромного судака новосибирец планирует сделать чучело

Ранее этой осенью другой сибиряк выловил из Берди 7-килограммового судака. А ещё один новосибирец поймал в Оби в Томской области судака весом 6 килограммов 780 граммов. 

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    КОММЕНТАРИИ (45)

    Мио
    21 окт 2019 в 16:52

    Дык пить меньше надо и трясти не будет,как вариант

    КВС
    21 окт 2019 в 17:09

    Такой самец потерян для Водохранилища. Посмотри ролики, где уважающие мир люди ловят тайменя за 20 кг и отпускают его. А ты, сожрал, может быть, главного самца прайда всего Обского моря. И еще меришь 3000 рублей. Тебе от меня лично полное негодование. Очень хочется, но не буду желать тебе того же самого. Мир

    Фото пользователя
    21 окт 2019 в 16:54

    "По словам Евгения, теперь у него осталось две рыбацких мечты — поймать нельму и сазана в Обском море."
    Жека, не забывай, у рыбинспектора тоже есть мечта...