«Находиться в помещении невозможно»: полк полиции замерзает по ночам из-за аварии на теплотрассе

В здании, где работают полицейские, нет отопления почти месяц

В здании батальона патрульно-постовой службы в в Ленинском районе Новосибирска почти месяц нет отопления — полицейские жалуются, что замерзают по ночам.

Как сообщил корреспонденту НГС один из полицейских, тепла в здании на улице Станционная, 91 нет с начала отопительного сезона.

— Сегодня ночью было –10 градусов, а здесь нет отопления и служит много людей, которые мёрзнут. Я думаю, что нужно тепло давать с началом [сезона], как во всех остальных организациях. Находиться в помещении невозможно, — пожаловался он.