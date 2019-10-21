«Находиться в помещении невозможно»: полк полиции замерзает по ночам из-за аварии на теплотрассе

В здании батальона патрульно-постовой службы в в Ленинском районе Новосибирска почти месяц нет отопления — полицейские жалуются, что замерзают по ночам.
Как сообщил корреспонденту НГС один из полицейских, тепла в здании на улице Станционная, 91 нет с начала отопительного сезона.
— Сегодня ночью было –10 градусов, а здесь нет отопления и служит много людей, которые мёрзнут. Я думаю, что нужно тепло давать с началом [сезона], как во всех остальных организациях. Находиться в помещении невозможно, — пожаловался он.
В пресс-службе МВД России по Новосибирской области не смогли оперативно прокомментировать причины отсутствия отопления в здании и попросили прислать запрос. В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» корреспонденту НГС сообщили, что отопления в помещении нет из-за дефекта на ведомственной теплотрассе.
Также в здании на Станционной находится Центр видеофиксации в области дорожного движения ГИБДД.
Отопительный сезон официально стартовал в Новосибирске 25 сентября. Первыми тепло стали получать школы, больницы и детские сады. Жилые дома начали подключать к теплу 30 сентября. 7 октября все жилые дома подключили к отоплению. Однако спустя месяц от читателей всё ещё поступают сообщения об отсутствии отопления в домах.