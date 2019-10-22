«Лупила по лицу»: сибирячка заявила в полицию на репетитора, которая ударила 10-летнего мальчика

«Избалованный и ничего не делает», — так объяснила репетитор свои воспитательные приемы Фото: читательница НГС

В Новосибирске 10-летнего мальчика побила репетитор по математике и русскому языку — мама ребёнка случайно вернулась домой раньше, увидела рукоприкладство, выгнала преподавателя и написала на неё заявление в полицию. Сама репетитор не отрицает — ребёнка била и не видит в этом ничего криминального. Корреспондент НГС Александра Бруня выслушала обе стороны конфликта и узнала у юриста, как к подобным воспитательным методам относится закон. «Лупила по лицу рукой» Жительница Новосибирска нашла репетитора для 10-летнего сына на сайте объявлений «Авито».

— В объявлении было написано, что у неё 18 лет преподавательской деятельности, что она занимается с учениками начальной школы. Репетитор мне понравилась по описанию, поэтому я её пригласила, — рассказывает Олеся, мама ребёнка. Репетитора звали Анна Викторовна. Она должна была заниматься с мальчиком математикой и русским — повторять пройденный материал и помогать ему с домашними заданиями. — Однажды я пришла чуть раньше, чем обычно. Открыла дверь и застала картину: Анна Викторовна, склонившись над моим сыном, лупит его по лицу рукой. На лице виднелись красные следы от пальцев, плюс было расцарапано ухо, — говорит Олеся. Из-за этого женщина поругалась с репетитором и выгнала её, а на следующий день написала заявление в полицию. До этого инцидента, по её словам, мальчик на побои от репетитора не жаловался, но рассказывал, что она повышает на него голос. Всего педагог успела провести семь занятий, получив за них 3 тысячи рублей. «Ребёнок вообще неуправляемый» Репетитор не отрицает, что ударила ребёнка, и при этом не считает, что сделала что-то не так.

— Это единственный раз. Причём я дала подзатыльник — мама ребёнка как раз с работы пришла. Она же видела, как я его избивала — при ней это было. Как я его избивала? Этот ребёнок вообще неуправляемый. Он ничего не понимает, избалованный. Он залазит под диван и там лежит: «Я ничего не буду делать». А мама ребёнка меня вызывает, — рассказывает свою версию репетитор Анна Викторовна. По словам педагога, она не была официально трудоустроена и даже вернула деньги за все занятия. Свою фамилию репетитор назвать отказалась. — У нас ни договора нет, ничего. Как она докажет, каким образом? Между нами нет никаких официальных документов. Что ей от меня надо? Это её добрая воля, кого она нанимала. Не надо было меня вызывать. Ребёнок, во-первых, не открывает дверь — я стою и жду по 30 минут перед квартирой. Он вообще неадекватный, — утверждает репетитор. Сейчас в конфликте между репетитором и мамой ребёнка будут разбираться полицейские. — Сейчас проводится проверка по заявлению мамы, — кратко подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Юрист: «Маму тоже могут привлечь к ответственности» У мальчика, по словам мамы, не осталось следов от побоев, поэтому в больницу они не обращались. В этом случае, говорят юристы, добиться уголовного наказания для репетитора не получится. — Если следов не осталось, то тогда это будет, скорее всего, административное правонарушение по статье «Побои». Ответственность возникает — от 5 до 30 тысяч рублей штрафа, либо административный арест сроком от 10 до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов, — говорит юрист Константин Зиновьев. Репетитор, по его словам, должен быть зарегистрирован как ИП и обязан заключить договор с мамой — в этом случае женщина могла бы предъявить претензии за некачественное оказание услуги. — Сам по себе институт репетиторства, к сожалению, у нас не развит с юридической точки зрения. Граждане не хотят регистрироваться, потому что это не очень выгодно в плане налогов. Вот мы и получаем то, что получаем. По большому счёту, здесь может выйти так, что маму саму можно привлечь к ответственности — она, по сути, оставила ребёнка непонятно с кем, — рассуждает Константин Зиновьев.