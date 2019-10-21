Три недели с момента обнаружения тела Натальи Устиновой. Задержали ли убийцу?

Ровно три недели назад стало известно об обнаружении тела Натальи Устиновой. Жительница Новосибирска исчезла 6 сентября, когда поехала покупать новую машину. 1 октября её тело обнаружили в Кировском районе на пустыре в районе улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси.

Сразу после исчезновения сибирячки было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается до сих пор. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, задержанных по этому делу еще нет, а следователи в качестве основной версии рассматривают убийство из-за денег, которые Устинова взяла с собой на сделку.