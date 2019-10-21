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Криминал
Исчезновение Натальи Устиновой

Три недели с момента обнаружения тела Натальи Устиновой. Задержали ли убийцу?

Силовики дозированно выдают информацию о ходе расследования

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Основная версия убийства сейчас — это нажива

Основная версия убийства сейчас — это нажива

Ровно три недели назад стало известно об обнаружении тела Натальи Устиновой. Жительница Новосибирска исчезла 6 сентября, когда поехала покупать новую машину. 1 октября её тело обнаружили в Кировском районе на пустыре в районе улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси.

Сразу после исчезновения сибирячки было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается до сих пор. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, задержанных по этому делу еще нет, а следователи в качестве основной версии рассматривают убийство из-за денег, которые Устинова взяла с собой на сделку. 

— Следователи-криминалисты совместно с оперативными сотрудниками полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления, — кратко прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.

Судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину и давность смерти Натальи Устиновой, продолжается до сих пор.

По двум другим подобным делам подозреваемые уже задержаны. В середине сентября двух жителей Бердска отдали под суд за убийство 34-летней Ирины Синельниковой, которая в январе 2019 года поехала продавать Peugeot 407 и пропала. По аналогичной истории в Екатеринбурге (там 27-летняя Ксения поехала показывать свою Audi Q5 якобы беременной покупательнице и исчезла) преступники также задержаны. Оказалось, что убийство Ксении спланировали трое людей, среди которых действительно была женщина.

Вам известна дополнительная информация по делу Натальи Устиновой? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по телефону 8 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    21 окт 2019 в 16:05

    И что в этой новости нового?

    Кафедрал
    21 окт 2019 в 16:04

    Интересно, данные новости хоть чему-то научат наших девушек??