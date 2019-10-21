Три недели с момента обнаружения тела Натальи Устиновой. Задержали ли убийцу?

Ровно три недели назад стало известно об обнаружении тела Натальи Устиновой. Жительница Новосибирска исчезла 6 сентября, когда поехала покупать новую машину. 1 октября её тело обнаружили в Кировском районе на пустыре в районе улицы Бородина, рядом с которым она вышла из такси.
Сразу после исчезновения сибирячки было заведено уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается до сих пор. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, задержанных по этому делу еще нет, а следователи в качестве основной версии рассматривают убийство из-за денег, которые Устинова взяла с собой на сделку.
— Следователи-криминалисты совместно с оперативными сотрудниками полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления, — кратко прокомментировали в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области.
Судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить причину и давность смерти Натальи Устиновой, продолжается до сих пор.
По двум другим подобным делам подозреваемые уже задержаны. В середине сентября двух жителей Бердска отдали под суд за убийство 34-летней Ирины Синельниковой, которая в январе 2019 года поехала продавать Peugeot 407 и пропала. По аналогичной истории в Екатеринбурге (там 27-летняя Ксения поехала показывать свою Audi Q5 якобы беременной покупательнице и исчезла) преступники также задержаны. Оказалось, что убийство Ксении спланировали трое людей, среди которых действительно была женщина.
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