Новосибирец снял для звезды шоу «Голос.Дети» клип про байкера с потерей памяти

Новосибирский режиссёр Олег Захаров снял клип для победительницы шоу голос Алисы Кожикиной на песню «Грусти обо мне». Премьера видео состоялась вчера ночью на YouTube. Сейчас оно набрало больше 25 тысяч просмотров.

— Мы познакомились с Алисой больше года назад, она видела наши работы и выступила первой с инициативой, почему бы нам вместе что-то не сделать. Больше года эта идея была — очень тяжело было согласовать сроки и найти возможность. А сам клип снимали в течение трёх дней. Нам очень повезло с погодой, потому что мы в основном снимали на улице и очень переживали, что сентябрь, — рассказал корреспонденту НГС кинорежиссёр, руководитель кинокомпании AURUMfilm Олег Захаров.