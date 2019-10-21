Новосибирец снял для звезды шоу «Голос.Дети» клип про байкера с потерей памяти

Новосибирский режиссёр Олег Захаров снял клип для победительницы шоу голос Алисы Кожикиной на песню «Грусти обо мне». Премьера видео состоялась вчера ночью на YouTube. Сейчас оно набрало больше 25 тысяч просмотров.
— Мы познакомились с Алисой больше года назад, она видела наши работы и выступила первой с инициативой, почему бы нам вместе что-то не сделать. Больше года эта идея была — очень тяжело было согласовать сроки и найти возможность. А сам клип снимали в течение трёх дней. Нам очень повезло с погодой, потому что мы в основном снимали на улице и очень переживали, что сентябрь, — рассказал корреспонденту НГС кинорежиссёр, руководитель кинокомпании AURUMfilm Олег Захаров.
По сюжету клипа, главная героиня встречается с байкером, который попадает в аварию и забывает её. Но у них остаётся совместное фото, благодаря которому он смог вспомнить возлюбленную.
Автор: vk.com/aurumfilm2011
Съемки закончились 19 сентября, и около месяца заняли монтаж и подготовка клипа.
— Героиня клипа — байкер, и одна из сложных задач был — найти дублера. Мы очень переживали, будет ли это заметно, но сейчас по первым отзывам зрителей понимаем, что никто этого не замечает. И многие фанаты, наоборот, спрашивают, сама ли она ездила, — добавил Захаров.
В новом клипе хорошо узнаваем Бугринский мост. Также ролик снимали на жилмассиве на набережной Оби и автополигоне.
Алиса Кожикина — победительница шоу «Голос.Дети» в 2014 году. В том же году она представляла Россию на Детском Евровидении в Мальте, где заняла 5-е место.
В начале октября новосибирская группа AYA презентовала новый клип на песню «Ультрафиолетовая Мальвина» — музыканты раскритиковали современные отношения.