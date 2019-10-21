Чипировали медведей и поехали в Азию: уволенные из цирка дрессировщики нашли новую работу

До весны медведи будут гастролировать по Казахстану, Узбекистану и Туркмении

Животные едут в 13-метровой фуре, из Новосибирска в сторону Казахстана они выехали вчера, сообщили Герасимовы, сейчас подъезжают к границе. Выступления расписаны до весны, а сколько времени они продлятся, пока неизвестно. Медведи и собаки новосибирских дрессировщиков будут выступать с цирком шапито «Москва».

Из Новосибирска на гастроли отправились медведи, которые несколько лет прожили в гараже, после того, как их дрессировщиков уволили из цирка. Сергей и Марина Герасимовы отправились с животными заграницу.

— У Герасимовых очень хороший номер, — рассказал НГС организатор гастролей Александр Попов. — Животные здоровы, будут гастролировать по Казахстану. Дальше в Ашхабад, потом в Узбекистан, Таджикистан.

По его словам, пока дрессировщикам не определили время окончания гастролей, возможно, затем их возьмёт другой прокатчик.



— Я ему [Герасимову — прим. Ред.] поставил условия: в фуру вмещаешься, я тебя забираю, — рассказал Попов, — Он вместился в фуру. Дрессировщики будут жить неподалёку от своих животных: либо в вагончике, либо снимут жильё, уточнил организатор гастролей.



По словам Александра Попова, на вывоз животных есть все разрешения, в том числе CITES. Все медведи чипированы - чипы поставили перед поездкой.

Недавно корреспонденты НГС рассказывали о новосибирских медведях, которые несколько лет назад остались без работы и теперь живут в обычном гараже. К гастролям в Казахстане они готовились несколько месяцев.