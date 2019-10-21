В Новосибирск возвращаются плюсовые температуры и дождь

Согласно прогнозу, уже через сутки в город вернутся осадки в виде дождя и снега

По словам пресс-секретаря Новосибирского гидрометцентра Ренада Ягудина, в ближайшие сутки на погоду в регионе продолжит влиять область высокого атмосферного давления. Из-за этого во вторник, 22 октября, ночные морозы будут ещё «довольно ощутимыми»: в среднем по Новосибирской области ожидается –4…–9 градусов, но местами температура может опуститься до –14. Днём при этом будет от –2 до +3 градусов.

Синоптики рассказали, какая погода ждёт новосибирцев в первой половине наступившей недели: температура в городе повысится, но не сразу.

После этого, считают синоптики, в Новосибирской области «усилятся циклонические процессы».

— Циклон будет перемещаться с Северного Урала, из районов Среднего Урала на нашу территорию, это вызовет увеличение облачности, осадки в виде снега и дождя при порывистом ветре. 24 [октября] сила ветра может достигать в порывах до 15–20 метров в секунду. Процесс будет сопровождаться повышением температуры, — рассказал Ренад Ягудин.

Он уточнил, что к четвергу, 24 октября, ночная температура в Новосибирской области повысится до 0…–5 градусов, а дневная — до +2…+7.

В Новосибирске во вторник, 22 октября, ночью ожидается около –8 градусов, в пригороде может быть до –13. Днём воздух в городе прогреется до +1. Осадков в Новосибирске в эти сутки не ожидается. В среду, 23 октября, ночная температура в городе будет на уровне –6 градусов, дневная — на уровне +3, при этом днём в город вернутся дожди. В четверг, 24 октября, в Новосибирске будет –2 градуса ночью и до +4 днём, осадки при этом сохранятся.