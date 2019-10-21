«Разорвали натяжной потолок»: квартиры в доме-памятнике затопило из-за незаконченного ремонта крыши

Накануне, 21 октября, в Новосибирске в доме на улице Станиславского, 7 затопило квартиры на верхних этажах — подрядная организация не закрыла кровлю и с потолков квартир полилась вода.
Как сообщила корреспонденту НГС жительница дома Татьяна, из-за того, что рабочие своевременно не закончили ремонт крыши, под навесным потолком в квартире скопилась вода из-за растаявшего снега.
— В детской мы уже разорвали потолок, пришлось дырку большую делать, чтобы сливать, чтобы не дай бог не замкнуло проводку. Это было реально срочно: мало того, что это детская, нас ещё и дома не было. Мы зашли, нажали включатель и он как бабахнет. Естественно, быстро к счётчику, отключили, — рассказала она.
По её словам, после случившегося рабочие закрыли крышу баннерами, но это помогло избавиться лишь от воды. На смену ей пришёл затхлый запах.
— Они прибили сейчас к доскам какие-то баннеры, но там до такой степени всё промокло, что в моей квартире теперь стоит вонь. Все в шоке. У нас было собрание, выяснилось, что не только в моей квартире такое — несколько человек пострадали, — говорит Татьяна.
Как сообщили корреспонденту НГС в управляющей компании «Жилком», ответственность за работы несёт подрядчик.
— Проводится капитальный ремонт здания. Подрядчик делает и фасад, и кровлю. За все меры и предосторожности отвечает сам подрядчик. Мы со своей стороны неоднократно подрядчику говорили, что нужно качественно выполнять работы, но не можем сказать, есть у нас понимание или нет, — объяснили в компании.
Закончить ремонтные работы подрядчик должен к концу недели — 27 октября.
В управляющей компании заявили, что сообщат название компании-подрядчика только после письменного запроса на имя директора.
Станиславского, 7 относится к памятникам архитектуры 40-х годов, дом расположен недалеко от Монумента Славы, в нём 7 этажей. Как следует из описания дома, у него живописный силуэт и цветовой строй. Здание выполнено в формах неоклассики с декоративным оформлением фасадов.
Ремонт крыш часто приводит к потопам в квартирах. Так, например, в июле ливень практически целиком затопил 9-этажный дом на улице Комсомольской, 3. По словам жильцов, причиной потопа стал некачественный ремонт крыши и труб.
А в 2018 году дом на улице Урицкого, 12 в тихом центре Новосибирска остался с полуразобранной крышей в самом начале зимы. После публикации на НГС управляющая компания «Содружество» проиграла в районном суде дело о трещинах на фасаде дома — коммунальщикам выписали штраф от ГЖИ на 125 тысяч рублей.