Пересадили на Skoda Octavia: в Новосибирск привезли новые машины для ГИБДД

Фуры с новыми машинами для ДПС заметили в Омской области

Информацию о поступлении новых автомобилей корреспонденту НГС подтвердил и источник в ведомстве. Он сообщил, что марка новых автомобилей — Skoda Octavia. По его словам, новый транспорт в область пришёл по госзакупке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которую объявил Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Источник добавил, что не знает о точном количестве пришедших в Новосибирск автомобилей.

Другой источник в ведомстве сообщил, что сейчас ощущается острая нехватка в новых автомобилях и полицейские ожидают, когда новые машины поступят в полки.

НГС отправил запрос в ГУ МВД России, чтобы уточнить число автомобилей, которые поступили в ДПС Новосибирской области и в какие районы субъекта их отправят.

Как сообщало издание 74.ru, всего было разыграно 9 аукционов на 3870 легковых автомобилей для нужд ДПС всех федеральных округов. Общая сумма закупки составила 7 миллиардов рублей.

Сибирский федеральный округ получит 526 машин, а на их закупку ушёл почти миллиард рублей. Контракт на поставку выиграл один из крупнейших автомобильных дилеров страны — компания «Рольф».

Новые автомобили выпущены в 2019 году, объём двигателя составляет 1,8 литра, а мощность — до 180 л. с.. В обязательную комплектацию входит наличие кондиционера, усилителя руля, системы курсовой устойчивости. Кроме того, каждая машина оборудована аппаратно-программным комплексом видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки, а также аудио- и видеозаписи в салоне и сигнальными установками.