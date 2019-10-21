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Дороги и транспорт

Пересадили на Skoda Octavia: в Новосибирск привезли новые машины для ГИБДД

Точное количество автомобилей не называется

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Фуры с новыми машинами для ДПС заметили в Омской области

Фуры с новыми машинами для ДПС заметили в Омской области

Новосибирская дорожная патрульная служба получила новые машины — первую партию ведомственных Skoda Octavia уже доставили в Новосибирск. 

Фотографию новых машин опубликовали в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте». 

Информацию о поступлении новых автомобилей корреспонденту НГС подтвердил и источник в ведомстве. Он сообщил, что марка новых автомобилей — Skoda Octavia. По его словам, новый транспорт в область пришёл по госзакупке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которую объявил Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Источник добавил, что не знает о точном количестве пришедших в Новосибирск автомобилей. 

Другой источник в ведомстве сообщил, что сейчас ощущается острая нехватка в новых автомобилях и полицейские ожидают, когда новые машины поступят в полки.

НГС отправил запрос в ГУ МВД России, чтобы уточнить число автомобилей, которые поступили в ДПС Новосибирской области и в какие районы субъекта их отправят.

Как сообщало издание 74.ru, всего было разыграно 9 аукционов на 3870 легковых автомобилей для нужд ДПС всех федеральных округов. Общая сумма закупки составила 7 миллиардов рублей.

Сибирский федеральный округ получит 526 машин, а на их закупку ушёл почти миллиард рублей. Контракт на поставку выиграл один из крупнейших автомобильных дилеров страны — компания «Рольф».

Новые автомобили выпущены в 2019 году, объём двигателя составляет 1,8 литра, а мощность — до 180 л. с.. В обязательную комплектацию входит наличие кондиционера, усилителя руля, системы курсовой устойчивости. Кроме того, каждая машина оборудована аппаратно-программным комплексом видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки, а также аудио- и видеозаписи в салоне и сигнальными установками.

В конце августа стало известно о другой закупке МВД, связанной с машинами. Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД решило купить 7 автомобилей Hyundai Solaris или их аналогов за 5,7 миллиона рублей — в машинах должно быть устройство вызова экстренных оперативных служб и подогрев передних сидений.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Худой
    21 окт 2019 в 14:57

    Отличная новость, отлавливать мажориков.
    Ждём взрыв - сознания от нытиков. )

    Basil P. Nile
    21 окт 2019 в 14:57

    А вот если бы у одной или всех этих машин в дороге случайно мигалки включились — водила автовоза попал бы на лишение за противоправное использование незаконно установленных спецсигналов или нет?

    Фото пользователя
    21 окт 2019 в 14:57

    за какие такие заслуги? за такую работу я бы у них действующие машины бы отобрал... не заслужили