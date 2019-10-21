Пересадили на Skoda Octavia: в Новосибирск привезли новые машины для ГИБДД

Новосибирская дорожная патрульная служба получила новые машины — первую партию ведомственных Skoda Octavia уже доставили в Новосибирск.
Фотографию новых машин опубликовали в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте».
Информацию о поступлении новых автомобилей корреспонденту НГС подтвердил и источник в ведомстве. Он сообщил, что марка новых автомобилей — Skoda Octavia. По его словам, новый транспорт в область пришёл по госзакупке в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которую объявил Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России. Источник добавил, что не знает о точном количестве пришедших в Новосибирск автомобилей.
Другой источник в ведомстве сообщил, что сейчас ощущается острая нехватка в новых автомобилях и полицейские ожидают, когда новые машины поступят в полки.
НГС отправил запрос в ГУ МВД России, чтобы уточнить число автомобилей, которые поступили в ДПС Новосибирской области и в какие районы субъекта их отправят.
Как сообщало издание 74.ru, всего было разыграно 9 аукционов на 3870 легковых автомобилей для нужд ДПС всех федеральных округов. Общая сумма закупки составила 7 миллиардов рублей.
Сибирский федеральный округ получит 526 машин, а на их закупку ушёл почти миллиард рублей. Контракт на поставку выиграл один из крупнейших автомобильных дилеров страны — компания «Рольф».
Новые автомобили выпущены в 2019 году, объём двигателя составляет 1,8 литра, а мощность — до 180 л. с.. В обязательную комплектацию входит наличие кондиционера, усилителя руля, системы курсовой устойчивости. Кроме того, каждая машина оборудована аппаратно-программным комплексом видеонаблюдения для фиксации дорожной обстановки, а также аудио- и видеозаписи в салоне и сигнальными установками.
В конце августа стало известно о другой закупке МВД, связанной с машинами. Сибирское окружное управление материально-технического снабжения МВД решило купить 7 автомобилей Hyundai Solaris или их аналогов за 5,7 миллиона рублей — в машинах должно быть устройство вызова экстренных оперативных служб и подогрев передних сидений.