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Смерть женщины на пороге ТЦ: следователи начали проверку, а жители собирают подписи в Минздрав

Обеспокоенные жители собрали больше двух сотен подписей под заявлениями в официальные органы

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Из-за позднего приезда врачей жители микрорайона Светлый собирают подписи под заявлениями в официальные органы: люди переживают, что трагедия может повториться<br>

Из-за позднего приезда врачей жители микрорайона Светлый собирают подписи под заявлениями в официальные органы: люди переживают, что трагедия может повториться

Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины, которая в субботу, 19 октября, умерла на выходе из торгового центра в жилом районе Светлый посёлка Октябрьского под Новосибирском.

— Следователи проводят проверку по факту смерти женщины. В том числе в рамках проводимой проверки следствие даст объективную оценку обстоятельствам наступления смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

Сейчас местные жители собирают подписи под заявлениями на имя министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова — в своём обращении они требуют провести служебную проверку в связи с затяжным реагированием медиков на вызов и принять меры для более оперативной работы врачей с жителями микрорайона Светлый. Также они собираются обратиться с аналогичными заявлениями в прокуратуру региона и к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Как уточнила корреспонденту НГС активист Анастасия Баранникова, сбор подписей идёт в магазине «Магнит», на выходе из которого и случилась трагедия. Заявления подписали уже 204 местных жителя, сегодня точка сбора подписей работала с утра и продолжит работать с 18:00 до 20:00. Во вторник, 22 октября, также планируется собирать подписи в этом месте, но время сбора ещё уточняется.

Заявления с таким текстом предлагают подписать местным жителям

Заявления с таким текстом предлагают подписать местным жителям


Пожилая женщина умерла в субботу, 19 октября, на выходе из торгового центра на улице Локтинской в посёлке Октябрьском Мошковского района. Одна из свидетельниц, Анастасия Усова, ранее сообщала, что посетительница магазина упала, стала хрипеть, а из её рта пошла пена. Очевидцы начали оказывать женщине первую помощь, а охранник вызвал ей скорую, но посетительница умерла, не дождавшись врачей. По словам Анастасии Усовой, она лично несколько раз звонила в скорую помощь, но в ответ услышала, что на весь Мошковский район работает только один экипаж. В итоге скорая помощь ехала на вызов около часа, причём в течение первых 40 минут после вызова пациентка ещё была жива, поясняла очевидица. 

Другая очевидица Анастасия Баранникова, пришедшая в торговый центр уже после смерти женщины, рассказала, что, по словам свидетелей, скорая ехала на вызов 50 минут или даже дольше.

Накануне корреспондент НГС направила в министерство здравоохранения Новосибирской области запрос с просьбой прокомментировать инцидент с поздним прибытием скорой помощи на вызов, но ответ на этот запрос пока не пришёл.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    21 окт 2019 в 13:17

    Надо закрыть комментарии к новости про эту трагедию,до сих пор сижу и плачу.или комменты закрыть.ДОСТАЛИ ТРОЛИ.

    Фото пользователя
    21 окт 2019 в 13:16

    Правильно, что проверка проводится. Кстати, напомню что сотрудники ЧОП обучены оказанию первой помощи.