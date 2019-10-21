Смерть женщины на пороге ТЦ: следователи начали проверку, а жители собирают подписи в Минздрав

Из-за позднего приезда врачей жители микрорайона Светлый собирают подписи под заявлениями в официальные органы: люди переживают, что трагедия может повториться

Фото: Оксана Колмогорова

Следователи выясняют обстоятельства смерти женщины, которая в субботу, 19 октября, умерла на выходе из торгового центра в жилом районе Светлый посёлка Октябрьского под Новосибирском.

— Следователи проводят проверку по факту смерти женщины. В том числе в рамках проводимой проверки следствие даст объективную оценку обстоятельствам наступления смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказал корреспонденту НГС старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.



Сейчас местные жители собирают подписи под заявлениями на имя министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова — в своём обращении они требуют провести служебную проверку в связи с затяжным реагированием медиков на вызов и принять меры для более оперативной работы врачей с жителями микрорайона Светлый. Также они собираются обратиться с аналогичными заявлениями в прокуратуру региона и к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Как уточнила корреспонденту НГС активист Анастасия Баранникова, сбор подписей идёт в магазине «Магнит», на выходе из которого и случилась трагедия. Заявления подписали уже 204 местных жителя, сегодня точка сбора подписей работала с утра и продолжит работать с 18:00 до 20:00. Во вторник, 22 октября, также планируется собирать подписи в этом месте, но время сбора ещё уточняется.

Заявления с таким текстом предлагают подписать местным жителям Фото: Анастасия Баранникова



Пожилая женщина умерла в субботу, 19 октября, на выходе из торгового центра на улице Локтинской в посёлке Октябрьском Мошковского района. Одна из свидетельниц, Анастасия Усова, ранее сообщала, что посетительница магазина упала, стала хрипеть, а из её рта пошла пена. Очевидцы начали оказывать женщине первую помощь, а охранник вызвал ей скорую, но посетительница умерла, не дождавшись врачей. По словам Анастасии Усовой, она лично несколько раз звонила в скорую помощь, но в ответ услышала, что на весь Мошковский район работает только один экипаж. В итоге скорая помощь ехала на вызов около часа, причём в течение первых 40 минут после вызова пациентка ещё была жива, поясняла очевидица.

